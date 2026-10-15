samsung galaxy z fold 8
Samsung Galaxy Z Fold 8 - fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl
Smartfony

Samsung zaleje rynek składakami. Pojawić ma się też przełomowy smartfon

Mateusz Budzeń·
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Samsung zaleje rynek składakami. Pojawić ma się też przełomowy smartfon

Według najnowszych rewelacji, Samsung szykuje mocne uderzenie na 2027 rok. Mamy poznać kilka składanych smartfonów i co najmniej jeden wyjątkowy model.

Plany Samsunga na 2027 rok, czyli wysyp składanych smartfonów

Koreańczycy mają już duże doświadczenie w produkcji składanych smartfonów. Natomiast najnowsze urządzenia – Samsung Galaxy Z Flip 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 oraz Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – udowadniają, że przez lata firmie udało się osiągnąć ponad zadowalający poziom.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, a także najnowsze informacje, można podejrzewać, że 2027 rok w wykonaniu Samsunga będzie naprawdę interesujący. Chociaż – patrząc na ostatnie podwyżki cen – obawiam się, że będzie też bardzo drogo.

Producent ma bowiem szykować zestaw nowych składanych smartfonów. Zobaczymy bezpośrednich następców tegorocznej linii, czyli pojawi się Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 oraz Galaxy Z Fold 9 Ultra. Ponadto oferta ma być rozszerzona o model Pro, który może znaleźć się pomiędzy podstawowym Foldem a wariantem Ultra – to jednak tylko spekulacje oparte wyłącznie na nazwie.

Samsung składane smartfony plany na 2027 rok
źródło: TheGalox_ | X

Do tego ma dojść nowa generacja podwójnie składanego Samsunga Galaxy Z TriFold, który został ogłoszony w 2025 roku. TheGalox_, któremu zawdzięczamy omawiane rewelacje, dodaje, że firma w przypadku nowych składaków ma skupić się na ulepszeniach w zakresie akumulatorów, smukłości obudowy i wagi, co może dotyczyć całej linii szykowanej na 2027 roku.

Samsung ma pokazać przełomowy smartfon

TheGalox_ w poście opublikowanym na X wymienia jeszcze smartfon o nazwie Galaxy Z Slide, czyli model, który nie ma odpowiednika w aktualnie sprzedawanych urządzeniach producenta. Niestety, informator nie zdradza jakichkolwiek szczegółów na temat Galaxy Z Slide, ale wcześniej już pojawiły się wzmianki o smartfonie o takiej nazwie.

W czerwcu 2026 roku mogliśmy przeczytać, że Samsung przyspiesza prace nad zwijanym smartfonem o nazwie Galaxy Z Slide. Następnie w lipcu dowiedzieliśmy się, że premiera Galaxy Z Slide może nastąpić wcześniej, bowiem już w 2027 roku, ale raczej w drugiej połowie.

Wyświetlacz Samsung Slidable Flex Duet
Wyświetlacz Samsung Slidable Flex Duet (fot. Samsung)

Rosnąca liczba informacji, a także fakt, że Samsung w trakcie targów CES 2025 chwalił się wyświetlaczami Slidable Flex Solo, Slidable Flex Duet i Slidable Flex Vertical, które zapowiadały „zwijaną” przyszłość, sugeruje, że coś może być na rzeczy. Scenariusz, który zakłada wprowadzenie zwijanego smartfona w 2027 roku, jest jak najbardziej możliwy. Nie należy jednak zakładać, że z pewnością doczekamy się jego realizacji.

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