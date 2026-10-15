Już nie trzeba mieć WhatsAppa, żeby gadać na WhatsAppie

WhatsApp może pochwalić się imponującą liczbą użytkowników. Każdego miesiąca korzystają z niego ponad 3 miliardy osób. Dzięki nowej funkcji rozmawiać za jego pośrednictwem będą mogli także ci, którzy nie mają konta w tej usłudze.

WhatsApp otwiera się na użytkowników bez konta – wprowadza połączenia gościnne

Grupa Meta oficjalnie ogłosiła, że WhatsApp otwiera swoje drzwi na osoby, które nie są użytkownikami tej aplikacji. Funkcja połączeń gościnnych sprawia, że do rozmowy można zaprosić dowolną osobę, niezależnie od tego, czy ma konto na WhatsAppie, czy też nie ma i nie zamierza go zakładać.

To dobra wiadomość, bo aplikacja oferuje bezpłatne połączenia bez ograniczeń czasowych, chronione w dodatku poprzez szyfrowanie end-to-end (informacja jest szyfrowana na jednym urządzeniu i odszyfrowywana dopiero na drugim). W takiej rozmowie udział mogą wziąć maksymalnie 32 osoby.

Jak to działa?

Osoba, która ma konto na WhatsAppie, musi utworzyć nową rozmowę w aplikacji, a następnie wygenerować link, który może udostępnić dowolnej osobie, bez konieczności zastanawiania się nad tym, czy ma zainstalowaną aplikację, czy też nie.

Po odebraniu takiego linku gość może dołączyć do rozmowy w przeglądarce, podając swoje imię. Tu wypada zauważyć, że od lipca 2026 roku WhatsApp umożliwia prowadzenie rozmów głosowych i wideo z poziomu przeglądarki internetowej.

Połączenia gościnne – źródło: Blog WhatsApp

Taki gość początkowo trafi do poczekalni, a prowadzący musi go zaakceptować. Co ważne, goście nie mogą wysyłać prywatnych wiadomości ani dodawać innych osób; nie widzą też numerów telefonów pozostałych uczestników.

Poza tymi kilkoma ograniczeniami goście mają jednak dostęp do wielu funkcji: mogą udostępniać ekran komputera, przeglądać materiały, reagować kciukiem lub emoji, a także podnosić wirtualną rękę, kiedy mają coś do powiedzenia.

To jeszcze nie wszystko, co przygotowała Meta

Jeszcze przed końcem tego roku pojawi się również możliwość tworzenia rozmów bezpośrednio z poziomu kalendarza Google lub Outlook – konieczna będzie tylko instalacja wtyczki. Ponownie: do uruchomienia pokoju potrzebne będzie konto, ale do dołączenia – nie.

Z innych nowości warto przypomnieć, że pod koniec sierpnia WhatsApp zyskał kompleksowe szyfrowanie chroniące dostępu do konta nawet w przypadku przejęcia jednorazowego kodu uwierzytelniające. Wcześniej zaś aktualizacji i wzbogacenia o nowe funkcje doczekały się czaty grupowe na WhatsAppie – wśród zmian pojawiły się ulepszone ankiety.