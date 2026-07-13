Nowy rozdział w historii Samsunga rozpocznie się szybciej niż planowano

Plany nie zawsze są realizowane zgodnie z… planem. Nieczęsto jednak zdarza się, aby stało się to wcześniej niż pierwotnie zakładano (zwykle mamy do czynienia z opóźnieniem lub całkowitym odłożeniem projektu do szuflady), a tak właśnie ma być w przypadku tego smartfona Samsunga.

Samsung chce wprowadzić na rynek kolejny przełomowy smartfon wcześniej niż pierwotnie planował

Ostatni, nowy rozdział południowokoreański producent rozpoczął w 2019 roku, wprowadzając na rynek pierwszy składany smartfon Samsung Galaxy Fold. Później, w 2020 roku, zaprezentowany został pierwszy składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip, a w grudniu 2025 roku zadebiutował pierwszy podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold (który już w 2026 roku zaczął być wycofywany ze sprzedaży).

Niedawno światło dzienne ujrzały informacje, że w 2028 roku na świecie pojawi się pierwszy rozwijany smartfon Samsunga – protoplasta serii Galaxy Z Slide. Wówczas była mowa o debiucie w pierwszej połowie roku, a nawet premierze kolejnej generacji w 2030 roku.

Jeden z branżowych informatorów twierdzi jednak, iż istnieje możliwość, że pierwszy rozwijany smartfon Samsunga pojawi się wcześniej. Oznaczałoby to premierę już w 2027 roku, aczkolwiek prawdopodobnie raczej w drugiej połowie niż w pierwszej.

Inny smartfon Samsunga zadebiutuje za to później

Przywoływany informator przekazał również, że o ile pierwszy rozwijany smartfon Samsunga może zadebiutować wcześniej, o tyle druga generacja podwójnie składanego Galaxy Z TriFolda prawdopodobnie będzie miała premierę później niż pierwotnie planowano.

Powodem mają być rosnące koszty, prawdopodobnie związane (co najmniej między innymi) z niekorzystną sytuacją w segmencie pamięci (choć dla samego Samsunga wysokie ceny pamięci są niczym kura znosząca złote jaja). Prace nad nim jednak trwają i jest mowa, że drugi podwójnie składany smartfon Samsunga będzie miał mniejszą grubość i wagę dzięki zastosowaniu nowego zawiasu.

Dla przypomnienia, pierwszy składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold po złożeniu ma 12,9 mm grubości, a po rozłożeniu od 3,9 do 4,2 mm (w zależności od części, których są trzy). Jego masa wynosi z kolei 309 gramów.