Orange zwiększył zasięg 5G w Polsce. Pozytywne zaskoczenie

Orange zwiększył zasięg 5G w Polsce. I choć technologia ta wciąż nie jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Polski, to proces jest realizowany szybciej niż jeszcze niedawno zapowiadano.

Zasięg 5G Orange jest coraz większy. Operator pozytywnie zaskoczył

Jeszcze w lipcu 2026 roku Orange zapowiadał, że do końca 2026 roku technologia 5G będzie dostępna dla mieszkańców Polski. Tymczasem jest dopiero październik, a z sieci 5G tego operatora może korzystać już ponad 91% populacji kraju nad Wisłą.

W trzecim kwartale 2026 roku Orange uruchomił 54 nowe stacje bazowe oraz 5G w paśmie C na kolejnych 214 nadajnikach, dzięki czemu ich liczba wzrosła do 5229. Do końca bieżącego roku operator zamierza zwiększyć ją do co najmniej 5600, czyli o ~370.

Ponadto Orange sukcesywnie rozszerza zasięg 5G w paśmie 700 MHz. Od początku lipca do końca września 2026 roku operator uruchomił 672 nadajników, pracujących na tej częstotliwości i na koniec trzeciego kwartału tego roku działała ona w już 2462 lokalizacjach.

Równoczesna rozbudowa sieci 5G w paśmie C i 700 MHz jest niezbędna, ponieważ każde z nich ma inną specyfikę. Pierwsze obsługuje ruch w miastach i miejscach, gdzie dużo osób korzysta z sieci w tym samym czasie. Drugie natomiast zapewnia zasięg na dużych obszarach – szczególnie poza miastami i na terenach, gdzie zabudowa jest mocniej rozproszona.

Nowe stacje bazowe, uruchomione w trzecim kwartale 2026 roku (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Orange inwestuje nie tylko w rozwój sieci mobilnej

W ubiegłym miesiącu Orange Polska wraz z APG przejęli Nexerę za 1,5 miliarda złotych. Formalnie wchłonie ją spółka Światłowód Inwestycje, w której ww. firmy mają po 50% udziałów. Dzięki temu znacząco zwiększy się zasięg światłowodu pomarańczowego operatora, ponieważ – jak przekazano w komunikacie – wybudowane przez Nexerę i Światłowód Orange sieci pokrywają się w bardzo niewielkim stopniu.

Poczynione inwestycje są korzystne z perspektywy widzenia klientów, gdyż coraz więcej osób zyskuje dostęp do najnowszych i najszybszych technologii.