składany smartfon apple iphone duo foldable smartphone
iPhone Duo (źródło: Apple)
Smartfony

Naprawa iPhone’a Duo może kosztować więcej niż nowy iPhone

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Naprawa iPhone’a Duo może kosztować więcej niż nowy iPhone

Osoby, które zdecydują się kupić składany smartfon iPhone Duo, powinny obchodzić się z nim tak, aby nie była konieczna jego naprawa. Jej koszt może być bowiem bardzo wysoki.

Naprawa iPhone’a Duo może kosztować więcej niż nowy iPhone

iPhone Duo został oficjalnie zaprezentowany 9 września 2026 roku i jego przedsprzedaż rozpocznie się już (chociaż lepszym określeniem byłoby „w końcu”) jutro, 16 października 2026 roku. Sugerowana cena iPhonne’a Duo w Polsce zaczyna się od 9999 złotych za wersję 256 GB i kończy na 15999 złotych za topowy wariant z 2 TB pamięci wewnętrznej.

Osoby, które kupują nowy smartfon, raczej nie myślą o tym, ile będzie kosztowała jego naprawa – dowiadują się tego dopiero wtedy, gdy pojawi się potrzeba oddania urządzenia do serwisu. Apple już ujawniło, ile klienci zapłacą za naprawę pierwszego składaka w ofercie:

  • uszkodzenie warstwy ochronnej – 229 złotych,
  • uszkodzenie szklanego tyłu – 909 złotych,
  • serwis baterii – 1119 złotych,
  • uszkodzenie tylnego aparatu – 1189 złotych,
  • uszkodzenie wyświetlacza zewnętrznego – 2149 złotych,
  • uszkodzenie wyświetlacza zewnętrznego i tylnego szkła – 2769 złotych,
  • uszkodzenie wyświetlacza wewnętrznego – 4999 złotych,
  • inne uszkodzenie – 7499 złotych.

Producent nie precyzuje, co kryje się pod pojęciem „inne uszkodzenie”, ale cena jego naprawy przyprawia o zawrót głowy, podobnie jak naprawy uszkodzonego wyświetlacza wewnętrznego. Osoby, które kupią składany smartfon iPhone Duo, powinny zatem starać się unikać sytuacji, która spowoduje konieczność wygospodarowania z budżetu nawet kilku tysięcy złotych.

Przy okazji warto przypomnieć, że wymiana baterii w iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max kosztuje 629 złotych i jest droższa o 50 złotych od podobnej usługi dla smartfonów z serii iPhone 17 i iPhone 16.

Naprawa podobnego Samsunga Galaxy Z Fold 8 jest dużo tańsza

Cennik napraw Samsunga jest „bardziej przyjazny” dla portfela, ponieważ w przypadku modelu Samsung Galaxy Z Fold 8 jest on następujący:

  • wymiana tylnej pokrywy – 189 złotych,
  • wymiana wyświetlacza zewnętrznego – 589 złotych,
  • wymiana wyświetlacza wewnętrznego – 2979 złotych.

Ponadto Samsung oferuje usługę naprawy wyświetlacza wewnętrznego, która jest znacznie tańsza, gdyż kosztuje 2199 złotych, lecz nie jest ona dostępna w każdym przypadku – możliwość naprawy zależy od stanu, w jakim jest ekran (serwis ocenia to po analizie urządzenia).

Zobacz również

Obserwuj nas