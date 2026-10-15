Osoby, które zdecydują się kupić składany smartfon iPhone Duo, powinny obchodzić się z nim tak, aby nie była konieczna jego naprawa. Jej koszt może być bowiem bardzo wysoki.

Naprawa iPhone’a Duo może kosztować więcej niż nowy iPhone

iPhone Duo został oficjalnie zaprezentowany 9 września 2026 roku i jego przedsprzedaż rozpocznie się już (chociaż lepszym określeniem byłoby „w końcu”) jutro, 16 października 2026 roku. Sugerowana cena iPhonne’a Duo w Polsce zaczyna się od 9999 złotych za wersję 256 GB i kończy na 15999 złotych za topowy wariant z 2 TB pamięci wewnętrznej.

Osoby, które kupują nowy smartfon, raczej nie myślą o tym, ile będzie kosztowała jego naprawa – dowiadują się tego dopiero wtedy, gdy pojawi się potrzeba oddania urządzenia do serwisu. Apple już ujawniło, ile klienci zapłacą za naprawę pierwszego składaka w ofercie:

uszkodzenie warstwy ochronnej – 229 złotych,

uszkodzenie szklanego tyłu – 909 złotych,

serwis baterii – 1119 złotych,

uszkodzenie tylnego aparatu – 1189 złotych,

uszkodzenie wyświetlacza zewnętrznego – 2149 złotych,

uszkodzenie wyświetlacza zewnętrznego i tylnego szkła – 2769 złotych,

uszkodzenie wyświetlacza wewnętrznego – 4999 złotych,

inne uszkodzenie – 7499 złotych.

Producent nie precyzuje, co kryje się pod pojęciem „inne uszkodzenie”, ale cena jego naprawy przyprawia o zawrót głowy, podobnie jak naprawy uszkodzonego wyświetlacza wewnętrznego. Osoby, które kupią składany smartfon iPhone Duo, powinny zatem starać się unikać sytuacji, która spowoduje konieczność wygospodarowania z budżetu nawet kilku tysięcy złotych.

Przy okazji warto przypomnieć, że wymiana baterii w iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max kosztuje 629 złotych i jest droższa o 50 złotych od podobnej usługi dla smartfonów z serii iPhone 17 i iPhone 16.

Naprawa podobnego Samsunga Galaxy Z Fold 8 jest dużo tańsza

Cennik napraw Samsunga jest „bardziej przyjazny” dla portfela, ponieważ w przypadku modelu Samsung Galaxy Z Fold 8 jest on następujący:

wymiana tylnej pokrywy – 189 złotych,

wymiana wyświetlacza zewnętrznego – 589 złotych,

wymiana wyświetlacza wewnętrznego – 2979 złotych.

Ponadto Samsung oferuje usługę naprawy wyświetlacza wewnętrznego, która jest znacznie tańsza, gdyż kosztuje 2199 złotych, lecz nie jest ona dostępna w każdym przypadku – możliwość naprawy zależy od stanu, w jakim jest ekran (serwis ocenia to po analizie urządzenia).