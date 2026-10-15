smartfon Vivo X500 Pro Max
Vivo X500 Pro Max - źródło: Vivo
Smartfony

Seria smartfonów Vivo X500 zawita do Polski. Zniżkę możesz odebrać już teraz

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Seria smartfonów Vivo X500 zawita do Polski. Zniżkę możesz odebrać już teraz

Premiera smartfonów z serii Vivo X500 w Polsce coraz bliżej. Zainteresowani mogą już teraz odebrać rabat w wysokości do 600 złotych.

Co wiemy na temat smartfonów Vivo X500?

We wrześniu 2026 roku w Chinach zadebiutowały smartfony Vivo X500, Vivo X500 Pro oraz Vivo X500 Pro Max. Poznaliśmy ich wygląd, specyfikację, a także pojawiły się informacje o planach producenta związanych z Europą.

Wypada przypomnieć specyfikację dwóch z nich, bowiem to one zawitają na Stary Kontynent, a więc także do Polski. Klienci będą mogli zdecydować się na Vivo X500 Pro lub Vivo X500 Pro Max. Ich specyfikacja na rynku chińskim wygląda następująco:

Vivo X500 ProVivo X500 Pro Max
Wyświetlacz6,36 cala,
AMOLED (LTPO),
2660×1216 pikseli,
1-144 Hz		6,85 cala,
AMOLED (LTPO),
3168×1440 pikseli,
1-144 Hz
ProcesorMediaTek Dimensity 9600 Pro
(2 nm; do 4,55 GHz)		MediaTek Dimensity 9600 Pro
(2 nm; do 4,55 GHz)
RAM12 GB (LPDDR5X)12 GB / 16 GB (LPDDR5X)
Pamięć masowa256 GB / 512 GB / 1 TB
(UFS 4.1)		256 GB / 512 GB / 1 TB
(UFS 4.1)
Akumulator6510 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 40 W)		8000 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 40 W)
Aparaty z tyłu– główny 50 Mpix (f/1.57)
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)
– teleobiektyw 64 Mpix (f/2.52)		– główny 50 Mpix (f/1.57),
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)
– teleobiektyw 200 Mpix (f/2.67)
Aparat z przodu50 Mpix (f/2.0)50 Mpix (f/2.0)
Wymiary151,8 × 71,9 × 7,95 mm163,3 × 76,8 × 7,95 mm
Waga192 – 197 g225 – 229 g
Vivo X500 Pro
Vivo X500 Pro
Vivo X500 Pro
Vivo X500 Pro
Vivo X500 Pro Max
Vivo X500 Pro Max
Vivo X500 Pro Max
Vivo X500 Pro Max
źródło: Vivo

Vivo X500 Pro i Vivo X500 Pro Max – jak odebrać rabat?

Data premiery w Europie nie jest żadną tajemnicą i poznaliśmy ją już wcześniej. Otóż Vivo X500 Pro i Vivo X500 Pro Max zadebiutują 27 października 2026 roku. Co prawda wciąż nie znamy wielu szczegółów, takich jak europejska specyfikacja (która może się nieco różnić od chińskiej) i cena, ale już teraz można skorzystać ze specjalnie przygotowanej promocji.

fot. Vivo

W celu zgarnięcia rabatu na zakup nowego smartfona w wysokości do 600 złotych należy zapisać się na powiadomienie o premierze. Możliwe jest to za pośrednictwem stron internetowych partnerów akcji. Vivo podaje, że można to zrobić do 27 października, do godz. 15:00. Chociaż nieco inne godziny pojawiają się w przypadku RTV Euro AGD – 16:59 oraz Media Expert – 17:29. Najlepiej jednak nie czekać do końca.

Na adresy e-mail osób, które zapiszą się na powiadomienie, w dniu premiery (np. x-kom) lub do 28 października 2026 roku, do godz. 23:59 (np. RTV Euro AGD), zostaną wysłane unikalne kody pozwalające na obniżenie cen smartfonów. Sklep RTV Euro AGD dodaje, że wysokość korzyści będzie zależna od wybranego smartfona – 600 złotych w przypadku X500 Pro Max Big Box, 200 złotych w przypadku Vivo X500 Pro Max oraz Vivo X500 Pro.

Gdzie kupić?

Seria Vivo X500 – zniżka do 600 złotych

Media Expert
RTV Euro AGD
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.
Zobacz również

Obserwuj nas