Seria smartfonów Vivo X500 zawita do Polski. Zniżkę możesz odebrać już teraz

Premiera smartfonów z serii Vivo X500 w Polsce coraz bliżej. Zainteresowani mogą już teraz odebrać rabat w wysokości do 600 złotych.

Co wiemy na temat smartfonów Vivo X500?

We wrześniu 2026 roku w Chinach zadebiutowały smartfony Vivo X500, Vivo X500 Pro oraz Vivo X500 Pro Max. Poznaliśmy ich wygląd, specyfikację, a także pojawiły się informacje o planach producenta związanych z Europą.

Wypada przypomnieć specyfikację dwóch z nich, bowiem to one zawitają na Stary Kontynent, a więc także do Polski. Klienci będą mogli zdecydować się na Vivo X500 Pro lub Vivo X500 Pro Max. Ich specyfikacja na rynku chińskim wygląda następująco:

Vivo X500 Pro Vivo X500 Pro Max Wyświetlacz 6,36 cala,

AMOLED (LTPO),

2660×1216 pikseli,

1-144 Hz 6,85 cala,

AMOLED (LTPO),

3168×1440 pikseli,

1-144 Hz Procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro

(2 nm; do 4,55 GHz) MediaTek Dimensity 9600 Pro

(2 nm; do 4,55 GHz) RAM 12 GB (LPDDR5X) 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Pamięć masowa 256 GB / 512 GB / 1 TB

(UFS 4.1) 256 GB / 512 GB / 1 TB

(UFS 4.1) Akumulator 6510 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowo: 40 W) 8000 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowo: 40 W) Aparaty z tyłu – główny 50 Mpix (f/1.57)

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)

– teleobiektyw 64 Mpix (f/2.52) – główny 50 Mpix (f/1.57),

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)

– teleobiektyw 200 Mpix (f/2.67) Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) Wymiary 151,8 × 71,9 × 7,95 mm 163,3 × 76,8 × 7,95 mm Waga 192 – 197 g 225 – 229 g

Vivo X500 Pro Vivo X500 Pro Vivo X500 Pro Max Vivo X500 Pro Max źródło: Vivo

Vivo X500 Pro i Vivo X500 Pro Max – jak odebrać rabat?

Data premiery w Europie nie jest żadną tajemnicą i poznaliśmy ją już wcześniej. Otóż Vivo X500 Pro i Vivo X500 Pro Max zadebiutują 27 października 2026 roku. Co prawda wciąż nie znamy wielu szczegółów, takich jak europejska specyfikacja (która może się nieco różnić od chińskiej) i cena, ale już teraz można skorzystać ze specjalnie przygotowanej promocji.

fot. Vivo

W celu zgarnięcia rabatu na zakup nowego smartfona w wysokości do 600 złotych należy zapisać się na powiadomienie o premierze. Możliwe jest to za pośrednictwem stron internetowych partnerów akcji. Vivo podaje, że można to zrobić do 27 października, do godz. 15:00. Chociaż nieco inne godziny pojawiają się w przypadku RTV Euro AGD – 16:59 oraz Media Expert – 17:29. Najlepiej jednak nie czekać do końca.

Na adresy e-mail osób, które zapiszą się na powiadomienie, w dniu premiery (np. x-kom) lub do 28 października 2026 roku, do godz. 23:59 (np. RTV Euro AGD), zostaną wysłane unikalne kody pozwalające na obniżenie cen smartfonów. Sklep RTV Euro AGD dodaje, że wysokość korzyści będzie zależna od wybranego smartfona – 600 złotych w przypadku X500 Pro Max Big Box, 200 złotych w przypadku Vivo X500 Pro Max oraz Vivo X500 Pro.