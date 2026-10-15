Seria smartfonów Vivo X500 zawita do Polski. Zniżkę możesz odebrać już teraz

Premiera smartfonów z serii Vivo X500 w Polsce coraz bliżej. Zainteresowani mogą już teraz odebrać rabat w wysokości do 600 złotych.
Co wiemy na temat smartfonów Vivo X500?
We wrześniu 2026 roku w Chinach zadebiutowały smartfony Vivo X500, Vivo X500 Pro oraz Vivo X500 Pro Max. Poznaliśmy ich wygląd, specyfikację, a także pojawiły się informacje o planach producenta związanych z Europą.
Wypada przypomnieć specyfikację dwóch z nich, bowiem to one zawitają na Stary Kontynent, a więc także do Polski. Klienci będą mogli zdecydować się na Vivo X500 Pro lub Vivo X500 Pro Max. Ich specyfikacja na rynku chińskim wygląda następująco:
|Vivo X500 Pro
|Vivo X500 Pro Max
|Wyświetlacz
|6,36 cala,
AMOLED (LTPO),
2660×1216 pikseli,
1-144 Hz
|6,85 cala,
AMOLED (LTPO),
3168×1440 pikseli,
1-144 Hz
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9600 Pro
(2 nm; do 4,55 GHz)
|MediaTek Dimensity 9600 Pro
(2 nm; do 4,55 GHz)
|RAM
|12 GB (LPDDR5X)
|12 GB / 16 GB (LPDDR5X)
|Pamięć masowa
|256 GB / 512 GB / 1 TB
(UFS 4.1)
|256 GB / 512 GB / 1 TB
(UFS 4.1)
|Akumulator
|6510 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 40 W)
|8000 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 40 W)
|Aparaty z tyłu
|– główny 50 Mpix (f/1.57)
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)
– teleobiektyw 64 Mpix (f/2.52)
|– główny 50 Mpix (f/1.57),
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)
– teleobiektyw 200 Mpix (f/2.67)
|Aparat z przodu
|50 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.0)
|Wymiary
|151,8 × 71,9 × 7,95 mm
|163,3 × 76,8 × 7,95 mm
|Waga
|192 – 197 g
|225 – 229 g
Vivo X500 Pro i Vivo X500 Pro Max – jak odebrać rabat?
Data premiery w Europie nie jest żadną tajemnicą i poznaliśmy ją już wcześniej. Otóż Vivo X500 Pro i Vivo X500 Pro Max zadebiutują 27 października 2026 roku. Co prawda wciąż nie znamy wielu szczegółów, takich jak europejska specyfikacja (która może się nieco różnić od chińskiej) i cena, ale już teraz można skorzystać ze specjalnie przygotowanej promocji.
W celu zgarnięcia rabatu na zakup nowego smartfona w wysokości do 600 złotych należy zapisać się na powiadomienie o premierze. Możliwe jest to za pośrednictwem stron internetowych partnerów akcji. Vivo podaje, że można to zrobić do 27 października, do godz. 15:00. Chociaż nieco inne godziny pojawiają się w przypadku RTV Euro AGD – 16:59 oraz Media Expert – 17:29. Najlepiej jednak nie czekać do końca.
Na adresy e-mail osób, które zapiszą się na powiadomienie, w dniu premiery (np. x-kom) lub do 28 października 2026 roku, do godz. 23:59 (np. RTV Euro AGD), zostaną wysłane unikalne kody pozwalające na obniżenie cen smartfonów. Sklep RTV Euro AGD dodaje, że wysokość korzyści będzie zależna od wybranego smartfona – 600 złotych w przypadku X500 Pro Max Big Box, 200 złotych w przypadku Vivo X500 Pro Max oraz Vivo X500 Pro.