Gamingowe biurko z regulacją wysokości. Nowość spod znaku Diablo

Diablo Chairs to polska marka, którą kojarzyć możesz przede wszystkim z foteli gamingowych, które cieszą się niemałą popularnością. Od pewnego czasu ma w swojej ofercie także biurka, a najnowsze produkty z tej kategorii mogą Cię zainteresować, jeśli czujesz, że za dużo siedzisz.

Diablo X-Tensio to gamingowe biurko z regulacją wysokości

Biurka oferują regulację wysokości w zakresie od 72 do 117 cm. Oznacza to, że z powodzeniem można przy nich korzystać z komputera zarówno na siedząco, jak i na stojąco. Producent chwali się ponadto cichym podnośnikiem (generującym hałas poniżej 50 dB), pamięcią preferowanych ustawień wysokości oraz systemem IQ Reminder, który może regularnie przypominać o zmianie pozycji.

Regulacja to sztandarowa funkcja tych biurek, ale nie jest jedyną cechą, na którą warto zwrócić uwagę. Producent postarał się także o inne praktyczne rozwiązania, takie jak uchwyty na słuchawki i kubek (oba zainstalowane pod blatem, dzięki czemu użytkownik oszczędza miejsce) oraz dwa otwory do wpuszczania przewodów (co ułatwia zachowanie porządku).

Diablo X-Tensio 1600 (źródło: Diablo Chairs)

Na blacie umieszczona została także mata z antypoślizgowym spodem i gładkim wierzchem, po którym myszka ruszać ma się doskonale. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że mata ta jest wodoodporna – zachlapanie nie stanowi więc problemu, a i czyszczenie jest dużo łatwiejsze. W kontekście trwałości producent zwraca również uwagę na solidną podstawę i unoszenie obciążenia nawet do 80 kilogramów.

Jedynym, co różni oba te biurka, są wymiary. Blat w X-Tensio 1400 jest (prawie) prostokątem o bokach 140 na 60 cm, a X-Tensio 1600 ma bardziej nieregularny kształt – szerokość wynosi 160 cm, a głębokość przy lewej krawędzi to ponownie 60 cm, ale już przy prawej wynosi 75 cm.

X-Tensio 1400 po lewej i X-Tensio 1600 po prawej (źródło: Diablo Chairs)

Ile kosztuje ergonomiczne biurko Diablo X-Tensio 1400 / 1600?

Co ciekawe, ceny wcale nie odstraszają. Za Diablo X-Tensio 1400 trzeba zapłacić 1097 złotych, a X-Tensio 1600 kosztuje tylko o 100 złotych więcej. Oba biurka dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i białym.