Nowy budżetowiec Xiaomi. Trafił do sklepów przed prezentacją

Redmi A5 4G to najnowszy smartfon budżetowy w rodzinie Xiaomi. Choć oficjalnej prezentacji ma się doczekać dopiero w czwartek (20 marca 2025 roku), to już teraz trafił do sklepów w Bangladeszu, dzięki czemu poznaliśmy najważniejsze fakty na jego temat.

Xiaomi Redmi A5 4G trafił do sklepów w Bangladeszu

Tak jak jego poprzednicy, tani smartfon Xiaomi Redmi A5 4G został wyposażony w duży wyświetlacz – o przekątnej 6,88 cala. Potwierdzono też, że cechuje go częstotliwość odświeżania 120 Hz i prawie na pewno oferuje rozdzielczość HD+. Jeśli chodzi o technologię, to w ciemno można stawiać na LCD – nie tylko ze względu na półkę cenową, ale też fakt, że czytnik linii papilarnych został zainstalowany w przycisku zasilania, a nie pod ekranem.

Na froncie mamy również aparat o rozdzielczości 8 Mpix (poprzednicy mieli 5 Mpix), a z tyłu – sensor 32 Mpix (zamiast 50 Mpix). Podobno wspomaga go również sztuczna inteligencja, ale szczegóły na ten temat pozostają nieznane.

Redmi A5 4G (źródło: GSMArena)

Podobnie nie wiadomo też nic o procesorze, ale mówi się, że sercem Redmi A5 4G jest Unisoc T7250. Jest to budżetowy chipset z dwoma rdzeniami Cortex-A75 (1,8 GHz) i sześcioma rdzeniami Cortex-A55 (1,6 GHz) oraz jednostką graficzną Mali-G57. Nie obsługuje 5G, a pod względem wydajności można go porównać do MediaTek Helio G81 Ultra.

Smartfon dorzuca do tego 4 lub 6 GB RAM oraz 64 lub 128 GB pamięci masowej. W środku znalazło się również miejsce na akumulator o pojemności 5200 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 18 W.

Redmi A5 4G (źródło: GSMArena)

Niska cena Redmi A5 4G

Ile kosztuje ten smartfon? Cena za konfigurację 4/64 GB wynosi 11000 taka (równowartość ~350 złotych), a za 6/128 GB – 13000 taka (~410 złotych). Producent przygotował cztery wersje kolorystyczne: czarną, zieloną, niebieską i beżową.

Na razie nie wiadomo, czy smartfon Redmi A5 4G trafi też do sprzedaży w innych krajach, choć należy to uznać za wysoce prawdopodobne.