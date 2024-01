Nie tylko Samsung Galaxy S24. Sprawdź, które jeszcze Galaxy otrzymają fotograficzne funkcje One UI 6.1

Mobilna fotografia to nie tylko coraz lepsze sensory i większy wybór obiektywów – to również nowe funkcje, dzięki którym łatwiej jest wykonać wyjątkowe zdjęcie. One UI 6.1 Samsunga dostarczy w tej kwestii garść ciekawych opcji i wiemy, które sprzęty je otrzymają.

Fotograficzne nowości w One UI 6.1

Zmiany, jakie przygotował Samsung, zaczynają się od ulepszenia podstawowego trybu pojedynczego ujęcia. W One UI 6.1 od teraz będzie możliwe wybranie obiektywu wraz z poziomem przybliżenia. Algorytmy zaczną również lepiej sobie radzić ze zdjęciami, na których widać psy lub koty. Poprawki w trybie pojedynczego ujęcia pojawią się w:

Źródło: Samsung Community

Kolejną nowinką będzie pojawienie się nowych funkcji związanych z Motion Photo. Zdjęcia uchwycone w tym trybie otrzymają opcję utworzenia fotografii o wydłużonej ekspozycji. W ten sposób łatwiej będzie wykonać fotkę z długim czasem naświetlania niż przy wykorzystaniu trybu Pro lub dedykowanej opcji długiej ekspozycji.

Funkcja trafi do następujących urządzeń:

Źródło: Samsung Community

Motion Photo w One UI 6.1 umożliwi również wybranie klatki z fotografii wykonanej w tym trybie i zamienienie jej za pomocą upscalingu AI na „reprezentacyjne zdjęcie 12 Mpix” (tłum. maszynowe z koreańskiego na angielski). Póki co z tej funkcji skorzystają wyłącznie właściciele Samsungów z serii Galaxy S24, podobnie jak z opcji koloryzowania zdjęć czarno-białych lub wykonanych w skali szarości.

Źródło: Samsung Community

HDR i edycja Cross-device na Samsungach

Jeżeli pracujecie nad wideo na kilku urządzeniach jednocześnie, z pewnością ucieszy Was fakt, że One UI 6.1 umożliwi edycję filmów w aplikacji Studio i przeniesienie postępu na inny sprzęt, np. tablet lub PC. Funkcja trafi do rodziny Galaxy S24 i kilku innych urządzeń, o których koreańskie forum Samsunga milczy.

Ostatnią nowinką będzie możliwość odtworzenia wideo nakręconych przy wykorzystaniu HDR w aplikacjach społecznościowych. Dotyczy to zarówno nagrań z dedykowanej aplikacji, jak i z wbudowanych narzędzi np. w aplikacji Instagram. Wsparcie pojawi się w smartfonach z serii Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 oraz Galaxy Z Fold 5.

Samsungowe nowości w mobilnej fotografii trafią na ww. smartfony i tablety wraz z aktualizacją One UI 6.1. Póki co nie wiemy, w jakim tempie poszczególne Galaxy będą otrzymywać nową wersję nakładki.