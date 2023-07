Tablety z serii Galaxy Tab S9 oficjalnie! Najwięcej zyskał podstawowy model

Tablety są najmniej wdzięcznymi produktami, jeśli chodzi o urządzenia, które odświeżane są co rok. O ile w smartfonach można oczekiwać większych innowacji, tak w tabletach trudno odkryć koło na nowo. I takie też są najnowsze tablety z serii Galaxy Tab S9 – choć poprzednia generacja, Galaxy Tab S8, wciąż zasługuje na miano udanej, tak ta zaprezentowana dziś zyskała nowość, na którą prawdopodobnie sporo osób czekało. A może nawet i dwie czy trzy takie nowości.

Najważniejsze nowości i zmiany

Pozwólcie, że najpierw zadam Wam jedno kluczowe pytanie: zdarza Wam się korzystać z tabletu w wannie? Od odpowiedzi na to pytanie zależeć będzie jak bardzo wprowadzone usprawnienie tabletów Samsunga będzie Wam na rękę. O ile bowiem smartfony Samsunga, nie tylko zresztą te flagowe, ale i ze średniej półki (jak Galaxy A34 czy Galaxy A54), mogą się pochwalić odpornością na zalania w postaci certyfikatu IP67 lub IP68, tak dotychczas o tabletach nie można było tego powiedzieć. Tymczasem… wszystkie modele z serii Galaxy Tab S9 są wodoodporne.

Co więcej, żeby tego było mało, zmiana dotknęła także rysik – ten też spełnia normę IP68, co oznacza, że jeśli lubicie siedzieć w wannie z tabletem i rysikiem, bo akurat tam macie przypływ weny, od teraz będziecie mogli korzystać z urządzeń bez najmniejszych obaw o zalanie. Niby pierdoła, ale znam co najmniej kilka osób, które się z niej niesamowicie ucieszą.

Pozostając w temacie rysika warto dodać również, że do tej pory można było go ładować magnetycznie odkładając go w tylną część tabletu tylko w jedną stronę – grotem w kierunku obiektywów aparatu. Tymczasem tutaj, niezależnie od kierunku, w którym połączymy rysik, ten będzie się ładował. Mała rzecz, a cieszy. Nie można było tak od razu kilka generacji temu…? ;)

Żeby uporządkować informacje, wypadałoby dodac, że tablety w nowej ofercie Samsunga są trzy – czyli dokładnie tak samo, jak rok temu. Mamy zatem takie modele, jak Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+ i Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Kluczową nowością, jeśli chodzi o parametry, jest zastosowanie ekranu Dynamic AMOLED 2X we wszystkich wersjach tabletu (w podstawowym Galaxy Tab S8 był ekran TFT, więc warto to podkreślić), jak również nowszego procesora – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2; względem poprzednika ze Snapdragonem 8 Gen 1 ma mieć CPU o 30% i GPU o 40% wydajniejsze.

Wspominając o ekranach nie można pominąć notcha, obecnego na szczęście tylko w Galaxy Tab S9 Ultra, jak również częstotliwości odświeżania 120 Hz i pokrycia palety barw DCI-P3 w 120%. Przekątne i rozdzielczości dla poszczególnych modeli przedstawiają się następująco:

Galaxy Tab S9: 11″, 2560×1600 pikseli,

Galaxy Tab S9+: 12,4″ 2800×1752 pikseli,

Galaxy Tab S9 Ultra: 14,6″ 2960×1848 pikseli.

Dodatkowo, tablety obsługujące 5G, zyskały obsługę eSIM. To dobra wiadomość zwłaszcza dla osób, które często podróżują i lubią mieć możliwość wykupienia lokalnej karty SIM w wirtualnej postaci zamiast szukać punktu z fizycznym jej odpowiednikiem. Fajna sprawa i, odkąd się przekonałam na swoim przykładzie, zdecydowanie zaczęłam eSIM bardziej doceniać.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W dalszym ciągu tablety Samsunga charakteryzują się niesamowitą smukłością – Galaxy Tab S9 Ultra na 5,5 mm, Galaxy Tab S9+ 5,7 mm, a Galaxy Tab S9 – 5,9 mm grubości. Mają też cztery głośniki AKG ze wsparciem dla Dolby Atmos.

Jeśli chodzi o akumulatory, znajdziemy tu ogniwa o pojemności, odpowiednio, 8400 mAh dla Galaxy Tab S9, 10090 mAh dla Galaxy Tab S9+ i 11200 mAh dla Galaxy Tab S9 Ultra. W razie potrzeby energię można przewodowo udostępnić innym urządzeniom.

Zeszłoroczne tablety startowały z konfiguracji z 128 GB pamięci wewnętrznej, podczas gdy tegoroczny tylko jeden jest dostępny w takiej wersji – pozostałe startują z 256 GB pamięci. Dodatkowo trzeba wiedzieć, że ilość RAM zależy od wybranego wariantu pamięci. Zależność jest taka: 128 GB połączone jest z 8 GB RAM (tylko Galaxy Tab S9), 256 z 12 GB RAM (wszystkie modele), 512 z 12 GB RAM (Galaxy Tab S9+ i Galaxy Tab S9 Ultra), a 1 TB z 16 GB RAM (tylko Galaxy S9 Ultra). Pamięć wszystkich modeli można rozszerzyć dzięki slotowi microSD.

Największe zmiany spotkały podstawowy model, przy czym kosztem ceny – względem podstawowego Galaxy Tab S8 cena wzrosła… o 500 złotych względem ceny premierowej zeszłorocznego modelu. Wspomniałam już, że zamiast ekranu TFT ma Dynamic AMOLED 2X, a to nie wszystko. Zyskał też ekranowy czytnik linii papilarnych (w poprzedniku był w bocznej krawędzi), większy akumulator (8400 vs 8000 mAh), 12 GB RAM w wersji z 256 GB (wcześniej było 8 GB). Jest też odrobinę smuklejszy (5,9 vs 6,3 mm) i lżejszy (498 vs 503 g). W dalszym ciągu jednak ma tylko jeden aparat, podczas gdy w pozostałych modelach druga jednostka, ultraszerokokątna, ma wyższą rozdzielczość (8 vs 6 Mpix). Główne aparaty we wszystkich trzech tabletach mają 13 Mpix.

Ceny i dostępność tabletów z serii Galaxy Tab S9

Nowe tablety Samsunga są dostępne w Polsce w dwóch wersjach kolorystycznych – beżowej i szarej. Ich ceny z kolei prezentują się następująco:

Galaxy Tab S9 8/128 WiFi: 3999 złotych,

Galaxy Tab S9 12/256 WiFi: 4699 złotych,

Galaxy Tab S9 12/256 5G: 5399 złotych,

Galaxy Tab S9+ 12/256 WiFi: 4999 złotych,

Galaxy Tab S9+ 12/512 WiFi: 5699 złotych,

Galaxy Tab S9+ 12/256 5G: 6399 złotych,

Galaxy Tab S9 Ultra 12/256 WiFi: 5999 złotych,

Galaxy Tab S9 Ultra 12/512 WiFi: 6699 złotych,

Galaxy Tab S9 Ultra 16/1 TBWiFi: 7999 złotych,

Galaxy Tab S9 Ultra 12/512 5G: 7399 złotych,

Galaxy Tab S9 Ultra 16/1 TB 5G: 8699 złotych.

Oczywiście do każdego z tabletów można dokupić dedykowaną klawiaturę. Mają być dostępne dwie wersje – tradycyjne z touchpadem i slim bez niego.

Podobnie, jak w przypadku smartfonów Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 czy smartwatchy z serii Galaxy Watch 6 (Classic), również w przypadku tabletów Samsung przygotował ofertę przedsprzedażową.

Z tej okazji możemy sami wybrać rodzaj promocji, w której weźmiemy udział. Możemy:

zyskać dwukrotnie większą wersję pamięciową, oszczędzając nawet 700 złotych oraz dostać od 500 złotych do 2500 złotych gwarantowanego zwrotu w programie Samsung Odkup za nasze obecne urządzenie,

dwukrotnie większą wersję pamięciową, oszczędzając nawet 700 złotych oraz zyskać 450 złotych zwrotu na kartę płatności mobilnych (w Portfelu Google).

Promocje te trwają od 26 lipca do 10 sierpnia. Dokładne warunki poznacie na specjalnej stronie akcji.

Poza tym, możemy zyskać dodatkowe 5% zniżki kupując minimum 2 produkty lub 10% zniżki przy zakupie 3 najnowszych produktów Samsung: Galaxy Z Fold5 | Z Flip5, Galaxy Tab S9, Galaxy Watch6 | Watch6 Classic. Regulamin promocji znajdziecie tutaj.