Ceny smartfonów z serii Galaxy S24 w Polsce zaskakują. Bliżej im do S22 niż S23!

Nie powiem, że jest tanio – co to, to nie. Ale niepodważalnym faktem jest, że ceny smartfonowych nowości Samsunga, tj. Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra, pozytywnie zaskakują – są o kilkaset złotych niższe niż w przypadku zeszłorocznej serii Galaxy S23 i zbliżają się poziomem do premierowych cen modeli Galaxy S22. To miła niespodzianka!

Korzystniejszy kurs euro to tańsze smartfony

Jasne, miła niespodzianka miłą niespodzianką, ale to nie jest tak, że te niższe ceny wzięły się znikąd – podobnie zresztą, jak przecież iPhone 15 Pro na premierę okazał się o 500 złotych tańszy niż iPhone 14 Pro. Ogromną rolę ma tu bowiem kurs euro.

W momencie debiutu serii Galaxy S23, 1 lutego 2023, kurs wynosił 4,7062 złotych. Tymczasem stan na 17 stycznia 2024 jest dużo korzystniejszy: 4,3978 złotych. Stąd też możemy zaoszczędzić na każdym najnowszych modelach od 200 do nawet 600 złotych względem zeszłorocznych urządzeń.

No dobrze, to jakie są w końcu te ceny?!

Nie będę Was dłużej trzymać w niepewności. Oto, ile przyjdzie nam zapłacić za poszczególne modele najnowszych flagowców Samsunga w Polsce:

Samsung Galaxy S24 8/128: 4099 złotych,

Samsung Galaxy S24 8/256: 4399 złotych,

Samsung Galaxy S24 Plus 12/256: 5199 złotych,

Samsung Galaxy S24 Plus 12/512: 5799 złotych,

Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256: 6599 złotych,

Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512: 7199 złotych,

Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1 TB: 8249 złotych.

Mając w pamięci ceny poprzednich serii smartfonów, łatwo zauważyć, że bazowy model Galaxy S24 staniał względem Galaxy S23 o 500 złotych i jest tylko o 100 złotych droższy niż Galaxy S22. W przypadku Galaxy S24 Plus sytuacja jest ciekawsza, bo tutaj wariant bazowy to już nie 8/256, a 12/256, ma też wyższą rozdzielczość ekranu, a mimo to kosztuje o 600 złotych mniej od Galaxy S23 Plus i o 200 złotych więcej niż Galaxy S22 Plus.

A co z Galaxy S24 Ultra? Wariant 12/256 o 200 złotych mniej względem Galaxy S23 Ultra (tu 8/256) i o 200 złotych więcej względem Galaxy S22 Ultra (12/256).

Dla zainteresowanych, jak to wygląda szczegółowo, załączam tabelę, która – nie ukrywam – przyda nam się przy okazji kolejnych premier w następnych latach:

seria Galaxy S24

ceny w dniu premiery

17.01.2024 seria Galaxy S23

ceny w dniu premiery

1.02.2023 seria Galaxy S22

ceny w dniu premiery

9.02.2022 Galaxy S 8/128 4099 złotych 4599 złotych 3999 złotych Galaxy S 8/256 4399 złotych 4799 złotych 4199 złotych Galaxy S+ 8/128 – – 4999 złotych Galaxy S+ 8 lub 12 / 256 5199 złotych

12/256 5799 złotych

8/256 5199 złotych

8/256 Galaxy S+ 8 lub 12 / 512 5799 złotych

12/512 6299 złotych

8/512 – Galaxy S Ultra 8/128 – – 5899 złotych Galaxy S Ultra 8 lub 12 / 256 6599 złotych

12/256 6799 złotych

8/256 6399 złotych

12/256 Galaxy S Ultra 12/512 7199 złotych 7499 złotych 6899 złotych Galaxy S Ultra 12/1 TB 8249 złotych 8699 złotych –

Wszystkie smartfony z serii Galaxy S24, a zatem Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra są dostępne w kolorach: szarym, żółtym, fioletowym i czarnym. Dodatkowo, na samsung.com, można kupić wersje ekskluzywne dla tego sklepu, tj.: zieloną, pomarańczową i błękitną.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Oferta przedsprzedażowa na smartfony z serii Galaxy S24 w Polsce

Sprzedaż już ruszyła (tj. 17.01 o 19:00) i oczywiście skorzystać możecie z oferty przedsprzedażowej. Zacznijmy może od tego, o czym już informowaliśmy – na osoby, które zdecydują się na zakup nowego flagowca Samsunga najwcześniej, czekają gratisowe słuchawki Galaxy Buds 2 w kolorze grafitowym – zakupu należy dokonać w dniach 17-23 stycznia.

Najważniejsza jest jednak klasyczna oferta przedsprzedażowa, która obowiązywać będzie do 30.01.2024. W jej ramach otrzymacie smartfon w wyższym wariancie pamięciowym, niż zamówiony. A zatem, kupując Galaxy S24 w opcji 8/128 dostaniecie 8/256, Galaxy S24+ w wersji 12/256 – 12/512, a w przypadku Galaxy S24 Ultra – decydując się na 12/256 otrzymacie 12/512 lub 12/1TB zamiast 12/512.

Dodatkowo możecie zdecydować się na zwrot na kartę przedpłaconą Visa w wysokości 400 złotych lub skorzystać z programu Odkup, w ramach którego otrzymacie wycenę starego smartfona plus dodatkowo 300 złotych w przypadku Galaxy S24 lub 500 złotych w przypadku Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra.

To jak, skusicie się?

_

Aaaaa, zapomniałabym! :D A tak serio to nie, ale dosłownie w ostatniej chwili dostałam dla Was kod rabatowy, który obniża cenę nowych smartfonów z serii Galaxy S24 w oficjalnym sklepie Samsunga o 250 złotych. Liczba ograniczona jest do pięciu, więc kto pierwszy, ten lepszy.

Kod to: Tabletowo2024!