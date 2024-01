Sztuczna inteligencja w nowych smartfonach Samsunga nie będzie wiecznie darmowa!

Funkcje sztucznej inteligencji w najnowszych smartfonach Samsung Galaxy są świetne i powodują opad szczęki. Takie wrażenia nie mogą być za darmo, prawda? Producent precyzuje, do kiedy będzie zapewniać je bezpłatnie.

Galaxy AI najjaśniejszą gwiazdą prezentacji Samsunga

Nowe smartfony z serii Galaxy S wyglądają świetnie, a w ich obudowach działają najnowocześniejsze spośród dostępnych podzespoły. Nie da się jednak ukryć, że to nie kwestie związane z wydajnością procesorów czy rozwiązania konstrukcyjne były głównym tematem prezentacji podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Była nim sztuczna inteligencja.

Funkcje wchodzące w skład Galaxy AI naprawdę mogą wywoływać wrażenie. Opcja Zakreśl, by wyszukać wydaje się być naturalnym przedłużeniem opcji dostarczanych przez rysik S Pen. Tłumaczenie na żywo podczas rozmowy telefonicznej to coś, co może kompletnie pozbawić pracy osoby zatrudniane jako tłumacze na czas telekonferencji miedzy obcojęzycznymi kontrahentami. Równie praktyczny może okazać się Asystent transkrypcji. Nie wspomnę już o trybie Kreatywnej Edycji w aparacie, czy pomniejszych dodatków podczas modyfikowania zdjęć.

@tabletowo.pl Czym jest GALAXY AI w serii Galaxy S24? Szybki przegląd funkcji AI withgalaxy samsung galaxys24 galaxyAI ♬ oryginalny dźwięk – Tabletowo – Tabletowo

Wszystkie te funkcje Samsung oferuje nabywcom nowych smartfonów z serii Galaxy S24, ale nie tylko. W dalszej perspektywie, za sprawą odpowiednich aktualizacji, trafią one także do posiadaczy starszych modeli tego producenta – i to wszystko „w pakiecie”, a więc bez ponoszenia żadnych kosztów. Niestety, do czasu.

Sztuczna inteligencja – tak, ale nie za darmo

Coraz częściej spotykamy się z tym, że za bardziej rozwinięte narzędzia sztucznej inteligencji trzeba po prostu zapłacić. Choć Samsung nie nakłada żadnej opłaty za możliwość korzystania z Galaxy AI, taki stan rzeczy może się zmienić. Kiedy?

Na stronie przedsprzedaży Galaxy S24 Ultra czytamy, że:

Nie oznacza to automatycznie, że funkcje AI muszą zostać powiązane z opłatami od 2026 roku, ale Samsung nie wyklucza takiej możliwości. Firma już teraz zostawia sobie furtkę, w razie gdyby chciała jednak zarobić na opracowanych przez siebie technologiach. To logiczne o tyle, że większość nowych funkcji wymaga zalogowania się na konto Samsunga i połączenia się z internetem. Tylko część operacji da się przeprowadzić czysto offline.

Ponadto funkcja Zakreśl, by wyszukać powstała we współpracy z Google i nie wiadomo, czy stanie się ona standardem na Androidzie, czy też w jakiś sposób zostanie „przerobiona” na narzędzie płatne – na przykład dla subskrybentów Google One.

Jak na razie jest jeszcze za wcześnie, by dywagować o ewentualnej wysokości opłat za Galaxy AI w 2026 roku. Równie dobrze Samsung może do tego czasu nie zrealizować wspomnianego zapisu i nie zmieniać bezpłatnej formuły świadczenia usług związanych ze sztuczną inteligencją.

Pożyjemy, zobaczymy.