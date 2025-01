Samsung uruchamia nowy program. Będzie odkupował smartfony Galaxy od klientów

Samsung ogłosił uruchomienie nowego programu odkupu – Galaxy Trade-In Program – w ramach którego zamierza odkupować smartfony Galaxy. Choć może to brzmieć znajomo, to jego zasady są inne do dostępnego już rozwiązania.

Samsung uruchamia Galaxy Trade-In Program

Klienci w Polsce mają już możliwość skorzystania z programów, pozwalających im odsprzedać nieużywane urządzenie. Tego typu usługi oferują m.in. x-kom, Komputronik i Media Expert (przy promocji na smartfony Google Pixel) oraz Samsung.

Aktualnie jednak z programu odkupu można skorzystać w sklepie koreańskiego giganta wyłącznie podczas zakupu nowego urządzenia, co czasami premiowane jest dodatkową kwotą, odliczaną od razu od ceny nabywanego sprzętu. Ogłoszony dziś Galaxy Trade-In Program ma inne zasady.

Otóż Koreańczycy zdecydowali, że w ramach nowego programu klienci będą mogli odsprzedać nieużywane już urządzenie w dowolnym momencie, nie tylko podczas zakupu nowego sprzętu. Samsung przyjmie z otwartymi ramionami modele z serii Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21 i Galaxy S20 oraz Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Flip 3.

Galaxy Trade-In Program – dostępność i cel

Początkowo nowy program będzie dostępny w Korei Południowej i Francji, ale w ciągu 2025 roku lista krajów, w których zostanie uruchomiony, ma się zwiększyć. Na tę chwilę nie wiadomo, czy Polska znajdzie się na liście, ale nie można tego wykluczyć. Jednocześnie Koreańczycy zastrzegają, że wykaz urządzeń, które odkupią, może różnić się w zależności od kraju.

Program Galaxy Trade-In Program będzie zarządzany i obsługiwany przez Likewiz (podobieństwo z TouchWizem jest przypadkowe). Koreańczycy informują, że odkupowane urządzenia będą odsprzedawane, aby wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jeong Ho-jin, Vice President of Samsung Electronics Korea, powiedział, iż firma oczekuje, że program ten w dłuższej perspektywie zwiększy wartość produktów Galaxy.

Odkupione urządzenia będą dzielone na trzy kategorie: doskonałe, dobre i recykling, w zależności od ich stanu technicznego. Można domyślać się, że do ostatniej zostaną przypisane sprzęty nienadające się do dalszej odsprzedaży. Zainteresowani programem dostaną możliwość dokonania wstępnej wyceny na stronie producenta.

Na francuskiej stronie programu widnieje informacja, że przykładowo za Galaxy S23 można dostać maksymalnie 237 euro (równowartość około 1010 złotych), za Galaxy Z Fold 5 do 504 euro (~2150 złotych), a za Galaxy Z Flip 5 nie więcej niż 309 euro (~1320 złotych).