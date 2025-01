Xiaomi Mix Flip 2 nie będzie odgrzewanym kotletem

Według najnowszych doniesień smartfon Xiaomi Mix Flip 2 będzie pod wieloma względami lepszy od swojego poprzednika. Zaoferuje wydajniejszy procesor i pojemniejszy akumulator, a przy tym ma być smuklejszy i lżejszy.

Nadciąga smartfon Xiaomi Mix Flip 2 – jest (nieoficjalna) specyfikacja

Pierwszy składany wzdłuż krótszej krawędzi smartfon Xiaomi został zaprezentowany w lipcu 2024 roku, a dwa miesiące później, we wrześniu, Mix Flip trafił też do Polski. Spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, w związku z czym przed jego następcą stoi poważne wyzwanie. Najnowsze przecieki pozwalają wierzyć w to, że Chińczycy zdołają mu sprostać.

Digital Chat Station podzielił się informacjami na temat specyfikacji, jaką cechować ma się nadciągający smartfon Xiaomi Mix Flip 2. Po jego otwarciu oczom użytkowników ukazywać ma się wyświetlacz LTPO o rozdzielczości 1,5K i przekątnej 6,84 cala. Miałby więc być minimalnie mniejszy od swojego poprzednika, którego panel ma 6,86 cala.

Xiaomi Mix Flip (źródło: Xiaomi)

Zupełnie naturalnie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ma zostać zastąpiony przez jego następcę, czyli chipset Snapdragon 8 Elite. Jedną z największych zmian będzie jednak zwiększenie pojemności akumulatora z 4780 mAh do aż 5600-5700 mAh (o czym z kolei poinformował Kartikey Singh). Mimo to Dwójka ma być smuklejsza od Jedynki.

Według informacji Digital Chat Station smartfon Mix Flip 2 zostanie wyposażony także w dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix: główny sensor w formacie 1/1,5 cala i ultraszeroki w formacie 1/2,76 cala. W tym przypadku można mówić o pewnym kroku wstecz, ponieważ poprzednik dysponował teleobiektywem.

Wreszcie, mówi się też o funkcji ładowania bezprzewodowego, wodoszczelności w klasie IPX8 oraz bocznym skanerze linii papilarnych. Na potwierdzenie (lub nie) tych informacji przyjdzie nam jednak jeszcze pewnie trochę poczekać – premiery smartfona Xiaomi Mix Flip 2 spodziewamy się bowiem dopiero latem.

Na horyzoncie majaczy też Redmi Turbo 4 Pro

Nieco wcześniej, bo już w kwietniu, na rynku pojawić może się natomiast inna nowości z rodziny Xiaomi, mianowicie smartfon Redmi Turbo 4 Pro – udoskonalona wersja Redmi Turbo 4, który do Polski dotarł jako Poco X7 Pro.

Digital Chat Station donosi, że Redmi Turbo 4 Pro (który może też przyjąć nazwę Poco F7) będzie jednym z pierwszych urządzeń wyposażonych w chipset Qualcomm Snapdragon 8s Elite. Poza nim zaoferować ma wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K oraz akumulator o pojemności w okolicach zdumiewających 7500 mAh. Umożliwiać ma również ładowanie z mocą 90 W.