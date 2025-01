Samsung może wrócić do rozwiązań z czasów TouchWiz

Design ma to do siebie, że niektóre zapomniane elementy potrafią wracać do łask po jakimś czasie. Najnowsza wersja nakładki Samsunga być może wywoła efekt nostalgii wśród tych, którzy kojarzą interfejs TouchWiz.

Nakładki Samsunga w pigułce

TouchWiz to pierwsza smartfonowa nakładka koreańskiego producenta, rozwijana jeszcze przed pierwszymi urządzeniami z Androidem na pokładzie. Pierwsza iteracja zadebiutowała oficjalnie w 2009 roku i pojawiła się zarówno na sprzętach opartych na „zielonym robocie”, jak i na autorskich rozwiązaniach Samsunga – BadaOS, REX czy Tizen.

W 2016 roku, wraz z premierą Android 7.0 Nougat, TouchWiz został wyparty przez Samsung Experience, a ten przetrwał na rynku dwa lata – do premiery Androida 9.0. Od 2018 roku producent rozwija interfejs One UI, który obecnie jest w fazie wdrażania wersji 7.0 (betę OneUI 7.0 możecie już testować).

Samsung Galaxy S7 – ostatni flagowy smartfon Koreańczyków, który zaczynał z interfejsem TouchWiz (źródło: NextPIT)

OneUI 8 z niespodzianką z TouchWiz?

Jako że wiele rzeczy dzieje się zakulisowo z dużym wyprzedzeniem, nie jest szczególnym zaskoczeniem fakt, że serwis Smartprix trafił na ślady OneUI 8 w kodzie interfejsu. Najprawdopodobniej Samsung już pracuje nad interfejsem opartym o Androida 16.

Przeczesując kolejne linijki natrafiono jednak na dość ciekawy fragment. One UI 8 może bowiem otrzymać decal shader – efekt wizualny, który zniknął z interfejsu koreańskiego producenta wraz z przejściem na nowy UI.

Bez widocznego i działającego smartfona trudno jest domyśleć się z jednej linijki kodu, jak całość ma wyglądać. Próby wizualizacji podjął się znany informator, Ice Universe. Według niego, deal shader może służyć jako nowa animacja odblokowania ekranu przypominająca efekt kropli wody tworzącej fale.

I think it is prepared for this effect. https://t.co/biyjtWDZyo pic.twitter.com/ke1YuidAOG — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 9, 2025

Zanim jednak zobaczymy to w praktyce, minie jeszcze trochę czasu. 22 stycznia zadebiutują smartfony Samsunga z serii Galaxy S25. Wystartują one z nakładką One UI 7, a kolejna wersja interfejsu może pojawić się wtedy, kiedy firma dopracuje wszystkie nowe funkcje, czyli nawet za kilka miesięcy.