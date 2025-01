Google ma w planach nowe funkcje Gemini Live. Pomogą przy przeglądaniu treści

Google pracuje nad nowymi funkcjami w Gemini Live. Okazuje się, że w przyszłości prawdopodobnie będzie możliwe prowadzenie płynnych rozmów na temat udostępnionych botowi plików lub przesłanych linków do nagrań z YouTube. W jaki sposób miałyby działać te funkcje?

Gemini Live będzie mógł rozmawiać o treściach z plików PDF

Gemini staje się coraz lepszym asystentem bazującym na sztucznej inteligencji, opracowanym przez Google. W grudniu 2024 roku technologiczny gigant otworzył zupełnie nowy rozdział, prezentując odświeżony model Gemini 2.0. Ten sprytny asystent pomaga już nie tylko w codziennym poszukiwaniu informacji, tworzeniu notatek czy podsumowań, ale także wspiera użytkownika w codziennych czynnościach. Między innymi uczy się tworzyć wydarzenia w kalendarzu, wykonywać połączenia, przesyłać wiadomości czy uruchamiać urządzenia z kategorii Smart Home.

Asystent Gemini staje się coraz bardziej wszechstronny, a przedstawiciele portalu Android Authority odkryli kolejne funkcje. Okazuje się, że w przyszłości użytkownicy Gemini Live (bota głosowego, z którym można prowadzić płynną rozmowę) prawdopodobnie otrzymają możliwość udostępniania plików. Podobna opcja jest już dostępna w Gemini Advance.

W wersji aplikacji v16.1.38 zauważono funkcję dodawania plików np. w formacie PDF, który stanie się źródłem dla bota. Gemini zaproponuje, aby porozmawiać na temat udostępnionej treści w trybie Live. Dzięki temu użytkownik mógłby głosowo zadawać konkretne pytania na temat pliku – bot wygeneruje odpowiedzi i przekaże je niczym zwyczajny rozmówca. Dodatkowo, po zakończeniu rozmowy w Gemini Live, użytkownik otrzyma transkrypcję rozmowy (pytań i odpowiedzi).

Bot przyda się podczas czytania plików i oglądania filmów na YouTube

Płynna rozmowa o przesłanych do bota plikach to nie jedyna opcja tworzona przez Google. Okazuje się, że Gemini Live w przyszłości może obsłużyć też dwie dodatkowe funkcje – jedną z nich jest „Talk Live about video”. Jej zadanie miałoby opierać się o uruchomienie bota w trakcie oglądania filmów w serwisie YouTube i prowadzenie z nim rozmowy na temat wyświetlanych treści. Z kolei opcja „Talk Live about PDF” pozwoli na włączenie Gemini Live podczas czytania pliku w formacie PDF i rozpoczęcie konwersacji na jego temat.

Wszystkie opcje są dopiero testowane i znalazły się w plikach APK. Oznacza to, że niekonieczne zostaną one udostępnione w przyszłości i w obecnie opisanej formie.