Nowy alkomat za 1399 złotych. Może będziesz w niego dmuchać

Firma Alcolife zaprezentowała najnowszy alkomat bezustnikowy. Sprzęt potrzebuje zaledwie czterech sekund, aby sprawdzić stan trzeźwości osoby badanej. Mamy też najnowsze statystyki o płatnościach kartą za mandaty w radiowozach.

Alcolife S6 – alkomat, który ekspresowo pokaże stan trzeźwości

Czasy, gdy alkomat był kojarzony wyłącznie z policyjną kontrolą, już dawno przeminęły. Coraz więcej firm inwestuje w urządzenia, dzięki którym upewniają się, że ich pracownicy mogą bezpiecznie wsiąść za kółko lub rozpocząć pracę. Kupują je jednak też osoby prywatne. Jednym z producentów alkomatów jest firma Alcolife, która właśnie wprowadza do sprzedaży nowy sprzęt.

Model Alcolife S6 to pierwsze urządzenie z serii S przeznaczone do przeprowadzania szybkich i masowych badań trzeźwości. Urządzenie sprawdzi się przede wszystkim w firmach oraz w rękach służb mundurowych, ale również w domach prywatnych. S6 to model bezustnikowy, co sprawia, że jest to sprzęt sterylny, higieniczny i bezpieczny dla wszystkich badanych osób. Pomiar jest błyskawiczny i trwa zaledwie cztery sekundy.

Alcolife S6 (źródło: Alcolife)

Nowy alkomat Alcolife został wyposażony w zaawansowany sensor elektrochemiczny europejskiej produkcji. Urządzenie działa z dokładnością do 0,01‰ w zakresie od 0 do 4 ‰. Sprzęt określa, czy osoba poddawana pomiarowi jest pod wpływem alkoholu, a gdy sprzęt wykryje stężenie alkoholu powyżej dopuszczalnej normy, sygnalizuje to za pomocą efektów świetlnych i wibracji.

Alcolife S6 oferuje kilka dodatkowych funkcji, takie jak pamięć pomiarów i opcja eksportu wyników na komputer, co ułatwia opracowanie dokumentacji o poszczególnych pracownikach w firmach czy służbach. Sprzęt zasilany jest przez akumulator o pojemności 3000 mAh z opcją ładowania przez port USB typu C. Alkomat można przez rok kalibrować za darmo w profesjonalnym serwisie producenta. Sugerowana cena Alcolife S6 wynosi 1399 złotych.

Za mandat coraz częściej płacimy kartą w radiowozie

Komenda Główna Policji wraz z firmą eService przekazały portalowi Cashless dane na temat opłat kartą za mandaty w radiowozie. Okazuje się, że niemal co trzecia (32,1%) osoba ukarana mandatem decyduje się na zapłacenie za swoje przewinienie jeszcze na miejscu zdarzenia.

W 2023 roku policjanci przyjęli płatność za wypisany mandat ponad 831 tysięcy razy na łączną kwotę przekraczającą 256 milionów złotych. W kolejnym – 2024 roku – na płatność kartą płatniczą zdecydowano się niemalże 860 tysięcy razy na kwotę sięgającą 267 milionów złotych.