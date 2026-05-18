Galaxy Z Fold 8 Wide obdarty z tajemnic. Znamy szczegóły

W tym roku Samsung pokaże zupełnie nowego członka rodziny składanych smartfonów. Nadciąga Galaxy Z Fold 8 Wide, którego specyfikację właśnie poznaliśmy.

Taka ma być specyfikacja Galaxy Z Fold 8 Wide

Koreańczycy mają duże doświadczenie w produkcji składanych smartfonów, co potwierdza zeszłoroczna oferta – Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, Samsung Galaxy Z Fold 7 oraz Samsung Galaxy Z Flip 7. Co więcej, pod koniec 2025 roku został zaprezentowany podwójnie składany Samsung Galaxy Z TriFold.

Niewykluczone, że ten rok będzie równie interesujący. Szczególnie, że czeka nas premiera modelu Galaxy Z Fold 8 Wide, który jeszcze mocniej rozbuduje portfolio składanych smartfonów Samsunga. Warto zauważyć, że wiemy już naprawdę sporo.

Wcześniej poznaliśmy wygląd Galaxy Z Fold 8 Wide. Pojawiły się też informacje dotyczące wymiarów modelu Galaxy Z Fold 8 Wide, a także niektóre szczegóły związane z jego wnętrznościami. Natomiast teraz – za sprawą serwisu Techmaniacs – mamy niemal pełną wiedzę na temat omawianego urządzenia.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide (źródło: Android Headlines)

Użytkownik po rozłożeniu będzie miał do dyspozycji 7,6-calowy ekran, z kolei na zewnątrz ma być do jego dyspozycji ekran o przekątnej 5,4 cala. Sercem telefonu będzie Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, a na pokładzie znajdzie się również od 12 do 16 GB RAM i od 256 GB do 1 TB przestrzeni na dane.

Główny zestaw aparatów będzie składał się z dwóch oczek – podstawowego 50 Mpix i ultraszerokokątnego 50 Mpix. Zabraknie więc teleobiektywu i raczej jakość zdjęć nie będzie głównym atutem tego składaka. Akumulator ma mieć pojemność 4800 mAh i obsługiwać ładowanie o mocy 45 W. Waga całej konstrukcji wyniesie około 200 g.

Jeszcze kilka słów o Galaxy Z Fold 8

Kolejny z tegorocznych składaków też nie ma przed nami zbyt wielu tajemnic. Znamy już wygląd Samsunga Galaxy Z Fold 8 i jego wymiary – 158,4 x 143,2 x 4,5 mm po rozłożeniu i 158,4 x 72,8 x 9 mm po złożeniu. Pojawiła się nawet specyfikacja Galaxy Z Fold 8. Mimo tego, warto podać kilka szczegółów dostarczonych przez serwis Techmaniacs, które zdają się potwierdzać większość wcześniejszych informacji.

Samsung Galaxy Z Fold 8 (źródło: Android Headlines)

Według źródeł, na które powołuje się Techmaniacs, Galaxy Z Fold 8 będzie nieco smuklejszy niż dotychczas sądziliśmy – ma mieć tylko 4,1 mm po rozłożeniu. Jego waga wyniesie trochę ponad 210 g. We wnętrzu znajdzie się Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, a także akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego 45 W.

Wewnętrzny ekran ma mieć 8 cali, a przekątna zewnętrznego wyniesie 6,5 cala. Aparaty pozostaną prawie takie same, jak w poprzedniku – aparat główny 200 Mpix i teleobiektyw 10 Mpix, ale ultraszerokokątny aparat zamiast 12 Mpix zapewni 50 Mpix. Aparaty do selfie niezmiennie będą mieć 10 Mpix.

Smartfony Galaxy Z Fold 8 Wide i Galaxy Z Fold 8 mają zadebiutować 22 lipca. Wówczas poznamy też Galaxy Z Flip 8 i najpewniej też nowe smartwatche Samsunga.