Kolejna legitymacja już w mObywatelu. Będą też następne

Aplikacja mObywatel umożliwia od teraz wygenerowanie i dodanie do listy dostępnych za pośrednictwem rządowego programu dokumentów kolejnej legitymacji, potwierdzającej uzyskane uprawnienia. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że będą dostępne też następne.

Od dziś aplikacja mObywatel umożliwia dodanie do listy dokumentów PWZ fizjoterapeuty

Aplikacja mObywatel sukcesywnie wzbogaca się o kolejne dokumenty, potwierdzające Prawo Wykonywania Zawodu. W 2024 roku dodano do niej Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki i Prawo Wykonywania Zawodu Położnej oraz Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza i Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty. Od dziś znajduje się wśród nich również PWZ fizjoterapeuty.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że dzięki temu ponad 84 tysiące fizjoterapeutów w Polsce potwierdzi od dziś swoje kwalifikacje również z użyciem aplikacji mObywatel, a nie wyłącznie poprzez przedstawienie fizycznej legitymacji w formie plastikowej karty. Od 1 czerwca 2018 roku każdy fizjoterapeuta musi bowiem obowiązkowo posiadać dokument potwierdzający jego kwalifikacje.

To duże ułatwienie w sytuacji, gdy najpotrzebniejsze na co dzień dokumenty od dawna można mieć (i są honorowane) w wersji cyfrowej.

Jak dodać legitymację fizjoterapeuty w aplikacji mObywatel?

Informacja o możliwości dodania Prawa Wykonywania Zawodu fizjoterapeuty powinna wyświetlić się od razu po uruchomieniu aplikacji mObywatel. Aby to zrobić, należy na ekranie głównym programu dotknąć napis Dodaj (znajduje się on bliżej prawego górnego rogu), a następnie z listy dokumentów wybrać PWZ fizjoterapeuty.

Aplikacja mObywatel od dziś umożliwia dodanie PWZ fizjoterapeuty (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Teoretycznie może zrobić to każdy, jednak z uwagi na fakt, że prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty wydawane jest przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów po wcześniejszym wpisie do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, po dodaniu PWZ fizjoterapeuty przez osobę, która nie posiada uprawnień, legitymacja zniknie z listy dokumentów.

PWZ fizjoterapeuty w aplikacji mObywatel składa się z imienia lub imion, nazwiska, zdjęcia pobranego z Rejestru Dowodów Osobistych oraz numeru PWZF (numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty).

Kiedy (i jakie) kolejne legitymacje będą dostępne w aplikacji mObywatel?

Na stronie poświęconej rozwojowi aplikacji mObywatel znajduje się informacja, że aktualnie w realizacji jest:

legitymacja strażaka ratownika OSP/osoby, której przyznano świadczenie ratownicze,

oraz legitymacja emeryta-rencisty MSWiA,

natomiast zaplanowane są: