Tego dnia Samsung ma zaprezentować konkurenta dla składanego iPhone’a

Do tej pory data premiery Galaxy Z Fold 8 Wide, który ma stanowić konkurencję dla pierwszego składanego iPhone’a, pozostawała tajemnicą. Właśnie jednak została ona odkryta.

Data premiery Samsunga Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Wide i Galaxy Z Flip 8 ujawniona za sprawą przecieku

Producent z Korei Południowej przyzwyczaił nas do tego, że wprowadza na rynek nowe składane smartfony latem. Premiera Galaxy Z Fold 7 miała miejsce 9 lipca 2025 roku i tego dnia zaprezentowano też modele Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE. Następna generacja zadebiutuje nieco ponad rok później.

Według informacji, podawanych przez Korea Economic TV, kolejne Galaxy Unpacked odbędzie się 22 lipca 2026 roku. Tym razem konferencja, poświęcona nowym składanym smartfonom, ma zostać zorganizowana w Londynie w Wielkiej Brytanii, podczas gdy rok temu Koreańczycy zaprosili dziennikarzy do Nowego Jorku.

22 lipca 2026 roku Samsung zaprezentuje konkurenta dla składanego iPhone’a

Premiera pierwszego składanego iPhone’a w 2026 roku skłoniła rywalizujących z Apple producentów do dostosowania swojej oferty. Samsung również zdecydował się na to, czego efektem będzie debiut 22 lipca 2026 roku nie tylko jednego, a aż dwóch Galaxy Z Foldów.

Jeden z nich – Galaxy Z Fold 8 – ma być (naturalnym) następcą Galaxy Z Fold 7 z akumulatorem o większej pojemności – 5000 mAh (vs 4400 mAh), który na dodatek będzie można ładować z większą mocą (45 W vs 25 W). Nie pozostanie to jednak bez wpływu na jego grubość, która ma wynosić 4,5 mm po rozłożeniu i 9 mm po złożeniu (vs 4,2 i 8,9 mm).

Drugi smartfon składany jak książka ma natomiast stanowić bezpośrednią konkurencję dla składanego iPhone’a, ponieważ podobnie jak on będzie przypominał tablet za sprawą 7,6-calowego ekranu wewnętrznego o proporcjach 3:4.

Samsung Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Wide (źródło: Android Headlines)

Według przecieków wymiary Galaxy Z Fold 8 Wide mają wynosić 123,9×161,4×4,9 mm po rozłożeniu i 123,9×82,2×9,8 mm po złożeniu. Ponadto, prawdopodobnie z uwagi na swoje gabaryty, zaoferuje on jedynie podwójny aparat główny, a nie potrójny jak Galaxy Z Fold 8.

Co ciekawe, w jego kontekście mówi się również o wsparciu dla obsługi rysikiem S Pen.