Galaxy Z Fold 8 czy Galaxy Z Fold 8 Wide? To porównanie pomoże Ci wybrać

W 2026 roku Samsung zaprezentuje dwa składane smartfony jak książka (typu fold) – Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Wide. Wcześniej dowiedzieliśmy się, jak będą wyglądać, a teraz mamy możliwość zobaczyć ich wielkość w bezpośrednim porównaniu, które ukazuje (znaczące) różnice pomiędzy nimi.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Galaxy Z Fold 8 Wide – porównanie rozmiarów

Najpierw poznaliśmy wygląd Galaxy Z Fold 8, a chwilę później dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. Teraz natomiast możecie zobaczyć, jak oba modele wypadają w bezpośrednim porównaniu. Różnice są diametralne.

Przypomnijmy jednak najpierw wymiary obu modeli:

Samsung Galaxy Z Fold 8 158,4×143,2×4,5 mm po rozłożeniu, 158,4×72,8×9 mm po złożeniu,

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide 123,9×161,4×4,9 mm po rozłożeniu, 123,9×82,2×9,8 mm po złożeniu.



Samsung Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Wide (źródło: Android Headlines)

Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie zatem wyraźnie wyższy, natomiast Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide – szerszy, a także nieco gruszy (choć wciąż nie tak gruby jak Samsung Galaxy Z Fold 6).

Ekran wewnętrzny w Galaxy Z Fold 8 ma mieć przekątną 8 cali i proporcje zbliżone do 6:5, podczas gdy w Galaxy Z Fold 8 Wide – 7,6 cala i „tabletowe” proporcje 3:4.

Galaxy Z Fold 8 vs Galaxy Z Fold 8 Wide będą miały podobną, ale nie identyczną specyfikację techniczną

Oprócz wymiarów i przekątnych wyświetlaczy nowe foldy Samsunga różnić będzie również zaplecze fotograficzne, ponieważ Galaxy Z Fold 8 zaoferuje potrójny aparat na zewnątrz, składający się z 200 Mpix aparatu szerokokątnego, 50 Mpix ultraszerokokątnego i 10 Mpix teleobiektywu (nie peryskopowego), natomiast Galaxy Z Fold 8 Wide jedynie podwójny.

Na tę chwilę nie wiadomo jednak, jaką rolę będzie miał drugi z aparatów – czy zaoferuje ultraszeroki kąt widzenia, czy przybliżenie optyczne.

Poza tym zarówno smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, jak i Galaxy Z Fold 8 Wide otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, od 12 do 16 GB RAM i od 256 GB do 1 TB pamięci wbudowanej (bez możliwości rozbudowania za pomocą karty microSD). Mówi się też o akumulatorze o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 45 W.