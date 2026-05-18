Głośniki, soundbary i subwoofery w świetnej promocji

Wystartowała nowa promocja na domowe urządzenia audio renomowanej marki. Zniżką objęto głośniki, soundbary i subwoofery. Na jednym z modeli można zaoszczędzić nawet tysiąc złotych.

Promocja na wybrane urządzenia audio marki Sonos – jakie produkty można kupić taniej?

Z okazji zbliżającego się Mundialu 2026 wystartowała nowa akcja promocyjna Sonos, jednak oczywiście nie tylko wierni kibice piłki nożnej mogą skorzystać ze zniżek. Jednym z produktów objętych świetną promocją jest soundbar Sonos Arc Ultra, który jest teraz dostępny aż o 1000 złotych taniej.

Jest to model 9.1.4 i – jak deklaruje producent – może stać się centrum dźwiękowym Twojego domu. Arc Ultra obsługuje łączność Wi-Fi i Bluetooth, dzięki czemu możesz streamować muzykę lub inne treści z urządzeń mobilnych nawet wtedy, gdy telewizor pozostaje wyłączony. Niższa cena obowiązuje również na Sonos Beam 2 oraz Sonos Ray.

W bardzo dobrej promocji znalazł się także subwoofer Sub 4, który zadebiutował w październiku 2024 roku razem z soundbarem Arc Ultra. Model ten ma dwa przetworniki niskotonowe, mające zapewniać głębokie i mocne basy pozbawione zniekształceń. W niższej cenie można też zakupić kompaktowy subwoofer Sub Mini.

Zniżka obejmuje także inteligentne głośniki, takie jak stereofoniczny głośnik z Dolby Atmos Sonos Era 300 oraz model Sonos 100 SL, który oficjalnie zadebiutował na polskim rynku w marcu 2026 roku.

Głośniki, soundbary i subwoofery Sonos w promocji na Mundial 2026 – ile kosztują urządzenia?

Promocja z okazji Mundialu 2026 obejmuje urządzenia, takie jak:

soundbar Arc Ultra obniżka na 3799 złotych z 4799 złotych (1000 złotych taniej),

subwoofer Sub 4 obniżka na 3599 złotych z 4299 złotych (700 złotych taniej),

subwoofer Sub Mini obniżka na 1649 złotych z 2149 złotych (500 złotych taniej),

soundbar Beam 2 obniżka na 1649 złotych z 2149 złotych (500 złotych taniej),

głośnik Era 300 obniżka na 1649 złotych z 2149 złotych (500 złotych taniej),

soundbar Ray obniżka na 849 złotych z 999 złotych (150 złotych taniej),

głośnik Era 100 SL obniżka na 769 złotych z 889 złotych (120 złotych taniej).

Obniżki obowiązują w oficjalnym sklepie producenta oraz popularnych sieciach handlowych.