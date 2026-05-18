Powstaje nowy portal rządowy, za pomocą którego Polacy będą mogli kupować samochody i domy – takie trochę odpowiedniki Otomoto i Otodom. Zaoferuje je skarbówka.

Skarbówka sprzeda Ci dom i auto przez internet

Kilka dni temu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Polska ma stać się nowoczesnym państwem cyfrowym. Nie chodzi tutaj wyłącznie o prężnie rozwijaną aplikacją mObywatel, a m.in. o przenoszenie dużej liczby usług do internetu, aby podnosić jakość życia i ułatwiać codzienność Polaków. Rządzący już wkrótce mają zamiar uruchomić kolejny system.

Na jednym z ostatnich posiedzeń rządu poruszono temat licytacji komorniczych. Rządzący mają w planach uruchomienie portalu eLicytacje, na którym można będzie zamieszczać oferty sprzedaży nieruchomości czy samochodów dotychczas należących do dłużników podatkowych.

Nowa platforma nie posłuży jednak wyłącznie do przedstawiania ogłoszeń o lokalnych licytacjach. Użytkownicy będą mogli przeprowadzać licytację i sprzedawać online z tzw. wolnej ręki. Poprawki Senatu w związku z ustawą o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, przewidującą utworzenie portalu eLicytacje, zostały przyjęte przez Sejm 15 maja 2026 roku.

Jak wspomina Portal Samorządowy, start nowego systemu z licytacjami komorniczymi zaplanowano na 30 czerwca 2026 roku (ostateczny termin może jeszcze ulec zmianie). Portal eLicytacje będzie prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową.

Z przekazanych informacji wynika, że oferty mają być dostępne dla wszystkich w jednym miejscu bez konieczności logowania się. Jeśli jednak zechcesz przystąpić do licytacji, konieczne będzie założenie konta w portalu i potwierdzenie swojej tożsamości za pośrednictwem gov.pl. Warto wspomnieć, że obecnie działa już system licytacje.komornik.pl, gdzie licytacje prowadzone są przez komorników sądowych.

Odświeżony system e-Umów

W ostatnim czasie Sejm pochylił się również nad poprawkami zaproponowanymi przez Senat w sprawie nowelizacji ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi umów. Jak podkreśla Business Insider, system e-Umów, który wystartował 7 stycznia 2026 roku, zostanie rozszerzony.

Głównym celem systemu opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest uproszczenie zawierania umów. Dotychczas online można zawrzeć umowę o pracę, zlecenie, świadczenie usług i umowy uaktywniające. Po aktualizacji już uruchomionego systemu do listy umów zawieranych online ma dołączyć także umowa o wolontariat, o zakazie konkurencji, szkoleniowa oraz o współodpowiedzialności materialnej.

Ponadto na ten moment z systemu mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, rolnicy, mikroprzedsiębiorscy i podmioty zatrudniające maksymalnie 9 osób. Po wdrożeniu planowanych modyfikacji umowa będzie mogła być zawierana przez każdego zainteresowanego. Dodatkowo do systemu będzie można przenieść umowy zawarte w przeszłości w formie papierowej. Wdrożenie ma potrwać 3 lata.