Zakochałem się w nowym Samsungu, chociaż mnie oszukali

Nie jestem fanem wyglądu smartfonów producenta z Korei Południowej, choć przyznam, że już Samsung Galaxy Z Fold 7 w mojej ocenie prezentuje się atrakcyjnie. Design nowego modelu Samsung Galaxy Z Fold 8 spowodował jednak u mnie opad szczęki.

Tak będzie wyglądał smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8

Bogiem a prawdą, smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 nie będzie różnił się diametralnie od modelu Samsung Galaxy Z Fold 7, który został oficjalnie zaprezentowany 9 lipca 2025 roku. Przedpremierowe rendery, które udostępnił serwis Android Headlines, prezentują jednak bardzo atrakcyjne urządzenie, choć portal zastrzega, że kolor może różnić się od rzeczywistego. Mimo to naprawdę trudno oderwać mi wzrok od tych grafik.

Samsung Galaxy Z Fold 8 (źródło: Android Headlines)

Równocześnie serwis Android Headlines przekazał informację, która mnie rozczarowała. Mówiło się bowiem, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie smuklejszy niż Galaxy Z Fold 7. Tymczasem po złożeniu ma mierzyć 158,4×72,8×9 mm, a po rozłożeniu 158,4×143,2×4,5 mm. Dla przypomnienia, wymiary poprzednika w podobnych sytuacjach wynoszą 158,4×72,8×8,9 mm i 158,4×143,2×4,2 mm.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie zatem nieco grubszy niż Galaxy Z Fold 7. Serwis Android Headlines sugeruje, że może to oznaczać przywrócenie wsparcia dla obsługi rysikiem S Pen, choć bardziej realnym wytłumaczeniem jest zastosowanie akumulatora o większej pojemności, bo 5000 mAh (zamiast 4400 mAh), który na dodatek ma obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy 45 W (a nie tylko 25 W).

Co jeszcze zaoferuje smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8?

Przedpremierowe informacje na temat specyfikacji smartfona Samsung Galaxy Z Fold 8 wskazują również na zwiększenie rozdzielczości aparatu ultraszerokokątnego z 12 do 50 Mpix oraz zastosowanie nowszego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Parametry aparatu głównego i teleobiektywu pozostaną takie same jak w poprzedniku (odpowiednio 200 i 10 Mpix).

Ponadto nowy składany smartfon jak książka Samsunga zaoferuje od 12 do 16 GB RAM i od 256 do 1 TB pamięci wbudowanej (w zależności od konfiguracji) oraz 6,5-calowy ekran na zewnątrz i 8-calowy z podwójnym szkłem wewnątrz (które ma pomóc znacząco zredukować widoczność i wyczuwalność miejsca zgięcia).