Jaki smartfon składany jak książka? Najlepsze „foldy” na rynku

Nie brakuje osób, według których foldy to jedyne składane smartfony, jakie mają sens. Cóż, trudno odmówić im praktyczności, bo są to pełnoprawne telefony, które jednym ruchem można zamienić w tablety. Przedstawiam ranking smartfonów składanych typu fold, w którym znajdziesz najlepsze modele dostępne na rynku.

Wybieramy najlepszy składany smartfon typu fold

Składaki można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą stanowią flipy, czyli składane smartfony z klapką. Po otwarciu mają rozmiar standardowego telefonu, a po zamknięciu są wyjątkowo kompaktowe. Drugą kategorią są foldy, które standardowe wymiary mają po złożeniu, ale rozkładają się jak książka, ostatecznie przypominając tablety. W tym rankingu skupiam się wyłącznie na tych drugich.

W tekście opisuję 8 modeli, przy czym sam ranking tworzą jedynie cztery urządzenia. Wynika to ze skomplikowanej kwestii dostępności pozostałej czwórki. Szczegółami na ten temat dzielę się w samej treści. Już teraz jednak chciałbym podkreślić – żeby nie było rozczarowania – że foldy nie należą do najtańszych smartfonów na rynku: ich ceny rozpoczynają się powyżej progu 5000 złotych i potrafią przekroczyć 10000 złotych.

Zestawienie przedstawia się następująco:

Jaki smartfon składany typu fold? Ranking 2025:

Samsung Galaxy Z Fold 7 – najlepszy składany smartfon w Polsce

– najlepszy składany smartfon w Polsce Huawei Mate X6 – składany smartfon z dobrym aparatem

– składany smartfon z dobrym aparatem Honor Magic V3 – optymalny składak dla zwykłego użytkownika

– optymalny składak dla zwykłego użytkownika OnePlus Open – najtańszy smartfon składany typu fold

Składane smartfony wciąż są postrzegane w kategorii nowinki, choć w 2025 roku Samsung wypuścił już siódmą generację takich urządzeń. Na dobrą sprawę jednak dopiero od niedawna mają one sens, gdyż są już na tyle smukłe i zaawansowane technologicznie, by korzystanie z nich faktycznie mogło być przyjemnością. I dotyczy to każdego z zaprezentowanych w tym rankingu modeli. A skoro o tym mowa, to…

Zaczynamy!

Samsung Galaxy Z Fold 7 – najlepszy składany smartfon w Polsce

Gdy scenariusz zakłada, że budżet nie gra dużej roli, lecz chcesz po prostu kupić najlepszy smartfon składany spośród tych, które są dostępne w naszym kraju, to optymalnym wyborem wydaje się Samsung Galaxy Z Fold 7, na temat którego Kasia podzieliła się już obszerną opinią po pierwszych dniach użytkowania. To fakt, że nie jest tani, ale dobrze pokazuje, że tego typu urządzenia w 2025 roku mają naprawdę dużo do zaoferowania.

Olbrzymie wrażenie robi smukła konstrukcja tego składaka. Złożony cechuje się grubością jedynie 8,9 mm, a po rozłożeniu jego bok ma zaledwie 4,2 mm, co stawia go pod tym względem w absolutnej czołówce – o ile nawet nie należy mu się miano najsmuklejszego folda, bo Honor coś chyba w tej kwestii naściemniał.

Nieco mniej imponujący jest aspekt energetyczny. Choć pojemność akumulatora (4400 mAh) jest całkiem w porządku, to maksymalna moc ładowania na poziomie 25 W jest pewnym rozczarowaniem. Plus należy się natomiast za opcję ładowania indukcyjnego (z mocą 15 W).

Galaxy Z Fold 7 niczego nie musi się wstydzić, jeśli chodzi o wydajność. Jego sercem jest bowiem flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, a współpracuje z nim 12 GB RAM typu LPDDR5. W kontekście łączności mamy wszystko, co być powinno, a zestaw aparatów jest jak najbardziej w porządku. Szczególnie dobrze radzi sobie główny sensor o rozdzielczości 200 Mpix (zresztą to ten sam, co w Galaxy S25 Ultra), a towarzyszące im jednostki dla większości osób powinny okazać się wystarczające, choć niektórzy – jak Kasia – słusznie zwracają uwagę na fakt, że przydałby się lepszy teleobiektyw. Szczególnie za te pieniądze.

Oba wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X oferują adaptacyjne odświeżanie 1-120 Hz i prezentują wysoki poziom. Zewnętrzny ma 6,5 cala, a wewnętrzny – równe 8 cali. Rozdzielczość także jest OK, a jeszcze jednym plusem, o którym warto wspomnieć, jest system Android 16 z nakładką One UI 8. Ta ostatnia wprawdzie bywa jeszcze trochę zawodna, ale to z pewnością kwestia aktualizacji.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy Z Fold 7:

wyświetlacz wewnętrzny: 8 cali, Dynamic AMOLED 2X, 2184×1968 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: 6,5 cala, Dynamic AMOLED 2X, 2520×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite dla Galaxy (3 nm, do 4,47 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 200 Mpix + 12 Mpix (ultraszerokokątny) + 10 Mpix (teleobiektyw) z tyłu / 10 Mpix na wyświetlaczu wewnętrznym / 10 Mpix na wyświetlaczu zewnętrznym,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4400 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 16 (z aktualizacjami do Androida 23),

odporność: IP48,

wymiary (rozłożony): 158,4×143,2×4,2 mm,

wymiary (złożony): 158,4×72,8×8,9 mm,

waga: 215 g,

cena i dostępność:

W momencie publikacji trwa promocja na najnowszego Folda i Flipy – do 17.08.2025.

Huawei Mate X6 – składany smartfon z dobrym aparatem

Świetną alternatywą dla samsungowego Folda jest Huawei Mate X6. Wśród jego największych zalet znajduje się akumulator o pojemności 5110 mAh, w dodatku z obsługą szybkiego ładowania z mocą 66 W i ładowania indukcyjnego z mocą 50 W. Jego smukła konstrukcja skrywa również dwa świetne wyświetlacze LTPO OLED. Zewnętrzny ma 6,45 cala i oferuje jasność sięgającą 2500 nitów, a wewnętrzny – 7,93 cala i 1800 nitów. Oba cechują się adaptacyjną częstotliwością odświeżania od 1 do 120 Hz.

To, co w tym modelu imponuje jednak najbardziej, to zestaw aparatów. Główny sensor o rozdzielczości 50 Mpix cechuje się zmienną przysłoną od f/1.4 do f/4.0, a towarzyszą mu: peryskopowy teleobiektyw 48 Mpix z 4-krotnym zoomem i ultraszerokokątny moduł 40 Mpix. Do tego dochodzi kolorymetr Ultra Chroma, a na potrzeby selfie mamy dwie kamerki – obie o rozdzielczości 8 Mpix. „Oferuje wręcz bezkonkurencyjną jakość zdjęć na tle składaków innych firm” – podsumował Kuba w recenzji.

To świetny smartfon, choć należy też mieć świadomość jego braków. Te sprowadzają się przede wszystkim do trzech elementów: usług Google (choć to można w prosty sposób obejść), łączności 5G oraz obsługi eSIM. Wypada też podkreślić, że wydajność oferowana przez procesor Kirin 9020 nie jest tak wysoka, jak u konkurentów, przy czym w zwykłych, codziennych zastosowaniach, może być trudno to tak naprawdę odczuć.

Raz jeszcze oddam głos Kubie: „Huawei Mate X6 to w pewnych aspektach wręcz świetny składany smartfon, który czerpie pełnymi garściami z zaplecza możliwości fotograficznych topowego flagowca marki i, w efekcie, oferuje wręcz bezkonkurencyjną jakość zdjęć na tle składaków innych firm. Ponadto, producent pochylił się także nad dopracowaniem innych aspektów – od bardzo dobrej baterii i szybkiego ładowania (także indukcyjnego), poprzez świetne oba wyświetlacze, dobre głośniki oraz nie dość, że solidną, to przede wszystkim bardzo smukłą i wodoodporną konstrukcję”.

Najważniejsze cechy smartfona Huawei Mate X6:

wyświetlacz wewnętrzny: 7,93 cala, LTPO OLED, 2440×2440 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: 6,45 cala, LTPO OLED, 2440×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: HiSilicon Kirin 9020 (7 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 40 Mpix (ultraszerokokątny) + 48 Mpix (peryskopowy teleobiektyw) z tyłu / 8 Mpix na wyświetlaczu wewnętrznym / 8 Mpix na wyświetlaczu zewnętrznym,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 4G (LTE), Bluetooth 5.2, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5110 mAh, ładowanie maks. 66 W,

system operacyjny: EMUI 15,

odporność: IPX8,

wymiary (rozłożony): 156,6×141,1×4,6 mm,

wymiary (złożony): 156,6×73,8×9,85 mm,

waga: 239 g,

cena i dostępność:

Honor Magic V3 – optymalny składak dla zwykłego użytkownika

Świetnym składakiem, szeroko dostępnym w naszym kraju, jest też Honor Magic V3. To bardzo smukły i wyjątkowo poręczny smartfon, który z powodzeniem może też zastąpić tablet. Wydajność jest jednym z jego atutów, gdyż dba o nią procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sparowany z 12 GB RAM. Użytek z tej mocy zrobić pozwala natomiast system Android z nakładką MagicOS, wypełnioną praktycznymi funkcjami AI.

Zewnętrzny wyświetlacz magicznego Honora cechuje się przekątną 6,43 cala i jasnością sięgającą aż 5000 nitów, dzięki czemu czytelność nawet w pełnym słońcu jest pierwszorzędna. Ekran w środku natomiast ma 7,92 cala, a jasność dochodzi do 1600 nitów. W obu przypadkach mówimy o panelach OLED o częstotliwości odświeżania dynamicznie regulowanej w zakresie 1-120 Hz.

Smartfon ma podobny do Mate X6 akumulator o pojemności 5150 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 66 W i ładowania indukcyjnego z mocą 50 W. Podobnie prezentuje się też sekcja fotograficzna – z głównym sensorem 50 Mpix, ultraszerokokątną jednostką 40 Mpix i peryskopowym teleobiektywem 50 Mpix z 3,5-krotnym zoomem. To po prostu kawał dobrego sprzętu, a ocena 8,8/10 w recenzji Kuby nie jest w żadnym wypadku przypadkowa.

„Dzięki niebotycznie smukłej konstrukcji i proporcjom uzyskujemy urządzenie, które po złożeniu pozwala nam na stuprocentowo wygodne użytkowanie, niczym każdego innego telefonu. Na tym jednak nie kończą się zalety. Mogę do nich zaliczyć także bardzo dobre wyświetlacze i głośniki, dobrą baterię z szybkim ładowaniem, nienaganną wydajność i bardzo wszechstronny aparat, dający jedne z najlepszych możliwości fotograficznych, jakie możemy spotkać w składanych smartfonach” – napisał Kuba w podsumowaniu.

Najważniejsze cechy smartfona Honor Magic V3:

wyświetlacz wewnętrzny: 7,92 cala, OLED, 2344×2156 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: 6,43 cala, OLED, 2376×1060 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm, do 3,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 40 Mpix (ultraszerokokątny) + 50 Mpix (peryskopowy teleobiektyw) z tyłu / 20 Mpix na wyświetlaczu wewnętrznym / 20 Mpix na wyświetlaczu zewnętrznym,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5150 mAh, ładowanie maks. 66 W,

system operacyjny: Android 14 (z aktualizacjami do Androida 21),

odporność: IPX8,

wymiary (rozłożony): 156,6×145,3×4,3 mm,

wymiary (złożony): 156,6×74×9,3 mm,

waga: 230 g,

cena i dostępność:

OnePlus Open – najtańszy smartfon składany typu fold

Gdy OnePlus Open debiutował na polskim rynku, za wersję 16/512 GB trzeba było zapłacić 8999 złotych. Obecnie jednak można go kupić za równowartość ~5500 złotych (i to z 1 TB pamięci masowej), co czyni go najtańszym spośród dostępnych w naszym kraju składaków typu fold. Niestety, model zniknął z popularnych sieci handlowych i zamówienia można składać wyłącznie przez oficjalną stronę producenta. W związku z tym cena podana jest w euro, co oznacza uzależnienie od kursu. Sama dostawa do Polski nie stanowi jednak żadnego problemu.

A co OnePlus Open ma w ogóle do zaoferowania? Ano całkiem sporo. Począwszy od wydajnego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, przez (wspomniane już) 16 GB RAM typu LPDDR5X i akumulator o pojemności 4805 mAh z szybkim ładowaniem 67 W, po wyborny zestaw aparatów. Ten ostatni tworzony jest przez trzy sensory z tyłu (główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix i peryskopowy 64 Mpix) oraz dwie kamerki do selfie (20 Mpix na wewnętrznym ekranie i 32 Mpix na zewnętrznym).

A skoro już o ekranach mowa, uzupełnijmy od razu i tę informację. Wewnętrzny wyświetlacz to panel o przekątnej 7,82 cala, a zewnętrzny – o przekątnej 6,31 cala. W obu przypadkach mowa o technologii AMOLED, rozdzielczości 2K, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności 2800 nitów. Wspomnę jeszcze, że na boku urządzenia znalazł się też charakterystyczny slider do wyciszania powiadomień.

Aha, i niech Cię nie odstrasza fakt, że smartfon ma na pokładzie system Android 13. Producent zobowiązał się do udostępnienia co najmniej 4 aktualizacji, więc w którymś momencie otrzyma nawet Siedemnastkę. Obecnie dostępna jest aktualizacja do Androida 15.

Najważniejsze cechy smartfona OnePlus Open:

wyświetlacz wewnętrzny: 7,82 cala, LTPO AMOLED, 2440×2268 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: 6,31 cala, LTPO AMOLED, 1484×1116 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm, do 3,19 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 1 TB na pliki,

aparaty: 48 Mpix + 48 Mpix (ultraszerokokątny) + 64 Mpix (peryskopowy teleobiektyw) z tyłu / 20 Mpix na wyświetlaczu wewnętrznym / 32 Mpix na wyświetlaczu zewnętrznym,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4805 mAh, ładowanie maks. 67 W,

system operacyjny: Android 13 (z aktualizacjami do Androida 17),

odporność: IPX4,

wymiary (rozłożony): 153,4×143,1×5,9 mm,

wymiary (złożony): 153,4×73,3×11,9 mm,

waga: 239 g,

cena i dostępność: 1299 euro w sklepie OnePlus.

Gdzie kupić? OnePlus Open ok. 5500 zł Sklep OnePlus Zawiera linki afiliacyjne.

Inne składaki, które warto mieć na uwadze

Oppo Find N5

Opisany wyżej OnePlus Open to bliźniak modelu Oppo Find N3. Ten z kolei parę miesięcy temu doczekał się następcy. Oppo Find N5 to rewelacyjny smartfon składany, wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite oraz akumulator 5600 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 80 W oraz ładowania bezprzewodowego z mocą 50 W.

Find N5 dorzuca do tego niezły system foto: główny aparat 50 Mpix, peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix i ultraszerokokątny moduł 8 Mpix, a także dwa wyśmienite wyświetlacze OLED: wewnętrzny ma aż 8,12 cala, a zewnętrzny 6,62 cala. Wszystko to zaś przy grubości wynoszącej zaledwie 8,93 mm po złożeniu i 4,21 mm po rozłożeniu. Niestety oficjalnie model nie jest dostępny na polskim rynku, a plany producenta nie zakładają zmiany tego stanu rzeczy.

Oppo Find N5 (fot. Oppo)

Vivo X Fold 5

Podobnie wygląda sprawa w przypadku niedawno zaprezentowanego modelu Vivo X Fold 5. Jest on nieco grubszy (ma – odpowiednio – 9,2 i 4,3 mm), ale można mu to wybaczyć, bo w zamian oferuje akumulator o pojemności aż 6000 mAh. W dodatku obsługuje szybkie ładowanie z mocą 80 W oraz bezprzewodowe ładowanie z mocą maksymalnie 40 W.

X Fold 5 nie musi się też wstydzić procesora (to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3), a dwa wyświetlacze LTPO OLED wypadają co najmniej nieźle (zewnętrzny ma 6,53 cala, a wewnętrzny 8,03 cala). Na uwagę zasługuje również tercet aparatów o rozdzielczości 50 Mpix każdy (główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw z 3-krotnym zoomem). Naprawdę szkoda, że Vivo – pomimo powrotu na polski rynek – nie zdecydowało się na wprowadzenie u nas tego modelu.

Vivo X Fold 5 (fot. Vivo)

Honor Magic V5

Oficjalnie na polskim rynku niedostępny jest także smartfon Honor Magic V5, przy czym w jego przypadku można dopisać słowo jeszcze. Prawdopodobnie bowiem doczekamy się jego premiery nad Wisłą pod koniec lata, ewentualnie na początku jesieni. Warto będzie na niego zapolować, ponieważ zapowiada się na kawał ciekawego składaka typu fold.

Magic V5 dysponuje między innymi procesorem Snapdragon 8 Elite, akumulatorem 6100 mAh z ładowaniem 66 W (przewodowo) lub 50 W (bezprzewodowo) oraz dwoma wyświetlaczami LTPO OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 5000 nitów. Zewnętrzny ma 6,43 cala, wewnętrzny zaś – 7,95 cala. Wrażenie robią także aparaty: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 50 Mpix i teleobiektyw 64 Mpix. A wszystko to w jednej z najsmuklejszych konstrukcji na rynku (8,8 mm po złożeniu i 4,1 mm po rozłożeniu), choć kwestia tego, jak to było mierzone jest nieco dyskusyjna.

Honor Magic V5 (fot. Honor)

Google Pixel 9 Pro Fold

W niedalekiej przyszłości na polskim rynku powinien pojawić się także Google Pixel 10 Pro Fold, ale w jego przypadku czekamy w ogóle na oficjalną prezentację. Prawdopodobnie zachowa większość elementów specyfikacji swojego poprzednika, czyli modelu Google Pixel 9 Pro Fold. Ten był wcześniej dostępny w polskich sklepach, ale obecnie trudno jest go kupić. Jeśli gdzieś go jednak dostrzeżesz, to koniecznie rozważ jego zakup.

Pixel 9 Pro Fold ma na pokładzie niezły procesor Google Tensor G4, 16 GB RAM i akumulator o pojemności 4650 mAh. Jego wewnętrzny ekran ma 8 cali, a zewnętrzny – 6,3 cala; oba oferują wysoką rozdzielczość, odświeżanie z częstotliwością 120 Hz i jasność sięgającą 2700 nitów. Opisywany model ma też niezły zestaw aparatów (główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 10,5 Mpix oraz teleobiektyw 10,8 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym). I wprawdzie wyszedł z Androidem 14, ale producent złożył obietnicę, że dostarczy nie mniej niż 7 dużych aktualizacji.

Google Pixel 9 Pro Fold (fot. Google)

I to by było na tyle. Jestem ciekawy, jak dalej będzie się rozwijać sektor tych urządzeń i mam nadzieję, że dostępność (jak i przystępność) składanych smartfonów będzie się poprawiać. A jeśli potrzebujesz jeszcze jakiejś pomocy przy wyborze modelu dla siebie, to pamiętaj, że sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji.