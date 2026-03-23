Samsung Galaxy Z Fold 8 przyniesie istotną zmianę. Mogłoby jednak być lepiej

Samsung Galaxy Z Fold 7, mimo że nie jest idealny, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem klientów zaraz po premierze. Jego następca, Samsung Galaxy Z Fold 8, przyniesie znaczące ulepszenie, które klienci powinni docenić, choć wciąż nie jest to, na co wszyscy czekają.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 przyniesie istotną zmianę

Samsung Galaxy Z Fold 7 zadebiutował 9 lipca 2023 roku i cieszył się dużym zainteresowaniem klientów przede wszystkim za sprawą dużo smuklejszej obudowy, ponieważ po rozłożeniu ma tylko 4,2 mm, a po złożeniu 8,9 mm. Dla porównania, Samsung Galaxy Z Fold 6 ma w analogicznych sytuacjach 5,6 i 12,1 mm.

To jednak nie jedyna zmiana względem poprzednika, ponieważ Samsung Galaxy Z Fold 7 ma też większe wyświetlacze (8″ i 6,5″ vs 7,6″ i 6,3″), 200 Mpix aparat główny (vs 50 Mpix), większy sensor w aparacie ultraszerokokątnym (1/2,55″ vs 1/3,2″) i 10 Mpix aparat w środku (w otworze w ekranie zamiast 4 Mpix pod wyświetlaczem). Do tego jest lżejszy (215 vs 239 gramów).

Jeden element się jednak nie zmienił od czasów Galaxy Z Fold 3. Mowa tutaj o akumulatorze, który niezmiennie ma pojemność 4400 mAh. Już od 2025 roku mówi się jednak, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 otrzyma baterię 5000 mAh, co może być największą zmianą względem poprzednika, aczkolwiek nie jedyną.

Z chińskiej agencji certyfikującej 3C napłynęła bowiem informacja, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie obsługiwał ładowanie przewodowe o mocy 45 W. To istotna zmiana, ponieważ do tej pory – od czasów Galaxy Z Fold 2, który miał premierę w 2020 roku – Foldy można było ładować przewodowo maksymalnie z mocą 25 W.

Choć to zdecydowanie dobra wiadomość, to niektórzy wciąż mogą być nieusatysfakcjonowani, gdyż 45 W to wciąż relatywnie mała moc, szczególnie gdy Samsunga Galaxy S26 Ultra można „już” ładować z mocą 60 W.

Samsung Galaxy Z Flip 8 nie doczeka się takich samych ulepszeń

Podczas gdy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 otrzyma akumulator o większej pojemności, który na dodatek będzie można ładować z większą mocą, to Galaxy Z Flip 8 ma być wyposażony w baterię 4300 mAh i obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy 25 W jak Galaxy Z Flip 7.

Na tę chwilę nie wiadomo, czy Koreańczycy „zrekompensują” to w innym obszarze, czy znów spróbują sprzedać to samo drugi raz, a takiego scenariusza nie można wykluczyć (co pokazał choćby przykład Galaxy Z Flip 7 FE).