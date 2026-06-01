Samsung zmienia zdanie wobec Galaxy Z Fold 8

Przecieki mają to do siebie, że nigdy nie można uznawać ich za pewnik, tylko za każdym razem należy brać pod uwagę możliwość, że mogą albo całkowicie się nie potwierdzić, albo przynajmniej nie w 100%. Tak też jest w przypadku informacji dot. nowego składanego smartfona Samsunga.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 ma sprzedać się lepiej niż początkowo zakładano

2026 rok będzie przełomowy dla producenta z Korei Południowej, ponieważ po raz pierwszy w swojej historii równocześnie wprowadzi na rynek dwa smartfony składane jak książka, tj. typu fold. Pierwszy z nich to smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, a drugi – Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Pomimo podobnej nazwy, ten ostatni nie będzie bezpośrednim konkurentem dla iPhone’a Ultra (o którym wiemy właściwie wszystko, co najważniejsze), tylko następcą Galaxy Z Fold 7. Podobnie do pierwszego składanego iPhone’a ma natomiast wyglądać smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 – bez żadnych dopisków.

Patrząc z perspektywy samej nazwy, niezbyt to logiczne, jednak faktem jest, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra będzie lepiej wyposażony – przede wszystkim w większą liczbę aparatów, gdyż jako jedyny zaoferuje teleobiektyw z zoomem optycznym. „Zwykła Ósemka” natomiast jedynie szerokokątny i ultraszerokokątny.

Już od dłuższego czasu mówiło się, że Koreańczycy nie mają wobec niej wysokich oczekiwań, ponieważ planują wyprodukować „tylko” 1 milion egzemplarzy (ponad trzy razy mniej niż Galaxy Z Fold 8 Ultra). Najnowsze informacje wskazują jednak, że stali się większymi optymistami, gdyż w ciągu pierwszych trzech miesięcy z taśm ma zjechać ~200-300 tysięcy sztuk więcej niż pierwotnie zakładano.

Wskazuje to, że firma może spodziewać się większego popytu, aczkolwiek – jeśli jednak „przeliczy się” – później produkcja zostanie „dostosowana” do popularności tego modelu.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 przyłapany na żywo

Do tej pory wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, jedynie z renderów. W ostatnim czasie w sieci pojawiły się jednak zdjęcia makiet nowych składaków (na samej górze), a także działającego prototypu „Ósemki” (poniżej).