Abonament do telefonu w dobrej cenie. Kusząca oferta też na internet mobilny

Jeden z operatorów odświeżył swoją ofertę i teraz proponuje dwa abonamenty komórkowe w cenie jednego i solidny rabat na kolejne numery. Oprócz tego oferuje również internet mobilny z dużym pakietem gigabajtów za atrakcyjną kwotę.
Dwa abonamenty w cenie jednego i duży rabat na kolejne numery
Oferta, w ramach której Virgin Mobile – operator, korzystający z zasięgu Play – daje rabat w wysokości 100% na drugi abonament (albo 50% na pierwszy i drugi), dotyczy dwóch pakietów.
Za pierwszy opłata miesięczna wynosi 50 złotych (po rabatach – 5 złotych za elektroniczną fakturę i terminowe płatności oraz 5 złotych za zgody marketingowe). Za tę kwotę klient otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet internetu:
- 120 GB na start,
- 240 GB po 6 miesiącach,
- 300 GB po 12 miesiącach,
- 360 GB po 24 miesiącach.
Za drugi zestaw trzeba z kolei zapłacić 60 złotych miesięcznie (po rabatach). On również zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, natomiast pakiet internetu jest już znacznie większy:
- 150 GB na start,
- 300 GB po 6 miesiącach,
- 375 GB po 12 miesiącach,
- 450 GB po 24 miesiącach.
W obu przypadkach jest też możliwość korzystania z usług za granicą – limit roamingu w Unii Europejskiej wynosi na początku 17,18 GB dla dwóch numerów za 50 złotych miesięcznie i 20,62 GB dla dwóch numerów za 60 złotych miesięcznie.
Do każdego zestawu można też dokupić kolejne numery z rabatem – do pierwszej oferty za 25 złotych miesięcznie, a do drugiej za 30 złotych co miesiąc. Virgin Mobile nie pobiera opłaty aktywacyjnej, a umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, co oznacza, że można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Ponadto przy przeniesieniu numeru od innego operatora Virgin Mobile daje rabat w wysokości 100% na abonament w pierwszym miesiącu.
Virgin Mobile ma też atrakcyjną ofertę na internet mobilny
Operator oferuje również nowy pakiet intenetu mobilnego z limitem 150 GB na start za 30 złotych miesięcznie (w tym 10,31 GB w roamingu w Unii Europejskiej). Im dłużej klient będzie korzystał z tej oferty, tym z czasem więcej GB do wykorzystania dostanie:
- 300 GB po 6 miesiącach,
- 375 GB po 12 miesiącach,
- 450 GB po 24 miesiącach.
Klient może wybrać zarówno starter z tradycyjną kartą SIM, jak i eSIM. Tutaj także umowa zawierana jest na czas nieokreślony, ale trzeba już zapłacić opłatę aktywacyjną w wysokości 30 złotych.