Abonament do telefonu w dobrej cenie. Kusząca oferta też na internet mobilny

Jeden z operatorów odświeżył swoją ofertę i teraz proponuje dwa abonamenty komórkowe w cenie jednego i solidny rabat na kolejne numery. Oprócz tego oferuje również internet mobilny z dużym pakietem gigabajtów za atrakcyjną kwotę.

Dwa abonamenty w cenie jednego i duży rabat na kolejne numery

Oferta, w ramach której Virgin Mobile – operator, korzystający z zasięgu Play – daje rabat w wysokości 100% na drugi abonament (albo 50% na pierwszy i drugi), dotyczy dwóch pakietów.

Za pierwszy opłata miesięczna wynosi 50 złotych (po rabatach – 5 złotych za elektroniczną fakturę i terminowe płatności oraz 5 złotych za zgody marketingowe). Za tę kwotę klient otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet internetu:

120 GB na start,

240 GB po 6 miesiącach,

300 GB po 12 miesiącach,

360 GB po 24 miesiącach.

Za drugi zestaw trzeba z kolei zapłacić 60 złotych miesięcznie (po rabatach). On również zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, natomiast pakiet internetu jest już znacznie większy:

150 GB na start,

300 GB po 6 miesiącach,

375 GB po 12 miesiącach,

450 GB po 24 miesiącach.

W obu przypadkach jest też możliwość korzystania z usług za granicą – limit roamingu w Unii Europejskiej wynosi na początku 17,18 GB dla dwóch numerów za 50 złotych miesięcznie i 20,62 GB dla dwóch numerów za 60 złotych miesięcznie.

Do każdego zestawu można też dokupić kolejne numery z rabatem – do pierwszej oferty za 25 złotych miesięcznie, a do drugiej za 30 złotych co miesiąc. Virgin Mobile nie pobiera opłaty aktywacyjnej, a umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, co oznacza, że można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Ponadto przy przeniesieniu numeru od innego operatora Virgin Mobile daje rabat w wysokości 100% na abonament w pierwszym miesiącu.

Dwa abonamenty komórkowe w cenie jednego i rabat na kolejne numery (źródło: Virgin Mobile)

Virgin Mobile ma też atrakcyjną ofertę na internet mobilny

Operator oferuje również nowy pakiet intenetu mobilnego z limitem 150 GB na start za 30 złotych miesięcznie (w tym 10,31 GB w roamingu w Unii Europejskiej). Im dłużej klient będzie korzystał z tej oferty, tym z czasem więcej GB do wykorzystania dostanie:

300 GB po 6 miesiącach,

375 GB po 12 miesiącach,

450 GB po 24 miesiącach.

Klient może wybrać zarówno starter z tradycyjną kartą SIM, jak i eSIM. Tutaj także umowa zawierana jest na czas nieokreślony, ale trzeba już zapłacić opłatę aktywacyjną w wysokości 30 złotych.