Ten smartfon ma najlepszy aparat i teraz kupisz go taniej

Poprzeczka w mobilnej fotografii została ustawiona tak wysoko, że coraz trudniej ją podnieść. Według jednego z najpopularniejszych benchmarków ten smartfon ma najlepszy aparat na świecie, a teraz dodatkowo można kupić go w niższej cenie.

Promocja na smartfon z najlepszym aparatem na świecie

Huawei Pura 80 Ultra od ponad 7 miesięcy okupuje szczyt rankingu DxOMark za sprawą 175 punktów. Nawet nowszym modelom, które zadebiutowały później, nie udało się go prześcignąć – na przykład Vivo X300 Pro dostał 171 punktów, a Vivo X300 Ultra – 170 punktów.

Huawei Pura 80 Ultra (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Gwoli ścisłości trzeba jednak zauważyć, że smartfon Huawei Pura 80 Ultra dziś już nie może pochwalić się najwyższą oceną w każdym aspekcie, lecz nie zmienia to faktu, że nadal pozostaje liderem rankingu DxOMark i pozwala robić świetne zdjęcia.

W momencie polskiej premiery w październiku 2025 roku smartfon Huawei Pura 80 Ultra kosztował 6999 złotych – taka cena mogła zniechęcać do zakupu, mimo możliwości w zakresie fotografii. Dziś jednak można kupić go znacznie taniej, bo za 5499 złotych. To wciąż sporo, lecz jak na flagowiec „w porządku” – do zaakceptowania.

Za taką kwotę dostępna jest zarówno złota, jak i czarna wersja kolorystyczna. Obniżona cena obowiązuje do 28 czerwca 2026 roku (podobnie jak promocja na nowy tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7).

Promocja nie tylko na smartfon Huawei Pura 80 Ultra. Taniej kupisz też tablety i smartwatch Huawei

Nowa promocja Huawei obejmuje nie tylko smartfon Huawei Pura 80 Ultra, który według DxOMark ma najlepszy aparat wśród smartfonów, ale też dwa tablety i smartwatche.

Do 28 czerwca 2026 roku można kupić tablet Huawei MatePad 11.5 2025 z klawiaturą za 1349 złotych lub klawiaturą i rysikiem za 1449 złotych, a także Huawei MatePad 11.5 S 2026 z klawiaturą za 1699 złotych albo z klawiaturą i rysikiem za 1799 złotych.

Z kolei promocja na zegarki polega na tym, że osoby, które kupią smartwatch Huawei Watch GT 6 lub Huawei Watch GT 6 Pro, otrzymają w prezencie inteligentną wagę łazienkowa Huawei Scale 3. Ta oferta obowiązuje najkrócej – tylko do 21 czerwca 2026 roku.