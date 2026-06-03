Asus VivoWatch 6 Plus to coś więcej niż tylko smartwatch

Smartwatche zdają się nie być przynajmniej jednym z najważniejszych urządzeń w ofercie producenta z Tajwanu, lecz nie oznacza to, że traktuje je po macoszemu. Świadczy o tym premiera zegarka Asus VivoWatch 6 Plus.

Nowy smartwatch Asus VivoWatch 6 Plus to coś więcej niż smart zegarek

Nowy smartwatch Asus VivoWatch 6 Plus nie został zaprezentowany w klasyczny sposób. Zamiast tego producent zaanonsował go jako urządzenie medyczne, mające być częścią ekosystemu opieki zdrowotnej, opierającego się na sztucznej inteligencji.

Wspomniany ekosystem składa się również z urządzenia ultrasonograficznego o nazwie Asus Handheld Ultrasound DuoScan, które według deklaracji zapewnia ostry obraz o wysokiej rozdzielczości. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji dwa skanery – wypukły do badań jamy brzusznej, układu mięśniowo-szkieletowego, naczyń obwodowych i tarczycy oraz wklęsły do obrazowania serca, jamy brzusznej, układu mięśniowo-szkieletowego i naczyń obwodowych.

Ten duet ma, jak twierdzi producent z Tajwanu, pomóc lekarzom podejmować działania w czasie rzeczywistym. Niektórzy mogą jednak uznać za kontrowersyjne, że smartwatch Asus VivoWatch 6 Plus oraz Asus Handheld Ultrasound DuoScan łączy platforma Asus AI Agent dla systemu opieki zdrowotnej, ponieważ wiele osób jest stanowczo przeciwnych wykorzystaniu sztucznej inteligencji przez lekarzy (nawet jeśli może ona faktycznie pomóc).

Obawa ta wynika prawdopodobnie z faktu, że SI nie jest nieomylna i medycy mogą jej przesadnie ufać lub nawet wyręczać się nią, na przykład tłumacząc się zbyt małą ilością czasu i nadmierną liczbą pacjentów do obsłużenia. Tezę tę częściowo potwierdzają przytoczone przez Tajwańczyków wyniki badań – ponad 68% przepytanych pracowników służby zdrowia „na pierwszej linii frontu” stwierdziło, że agenci AI mają przynieść wymierny wpływ na przebieg pracy klinicznej.

Nowy smartwatch Asus VivoWatch 6 Plus ma zbierać ważne informacje

Nowy smartwatch Asus VivoWatch 6 Plus oferuje analizę ruchu oddechowego podczas snu oraz chodu, co ma pozwolić mu ocenić ryzyko wystąpienia choroby przewlekłej i określić długoterminowe trendy zdrowotne.

Zegarek oferuje również funkcję monitorowania ciśnienia krwi i samopoczucia oraz możliwość wykonania EKG, a do tego zapewnia „praktyczne wskazówki”, aby użytkownik zachował dobrą formę psychiczną i fizyczną.

Producent nie podał natomiast szczegółowej specyfikacji technicznej – wiadomo jedynie, że nowy smartwatch Asus VivoWatch 6 Plus ma wyświetlacz AMOLED o wielkości 1,43 cala ze szkłem szafirowym oraz obudowę ze stopu tytanu.

Informacje dotyczące ceny i dostępności również nie zostały przekazane.