Zaskakująca decyzja Samsunga. Chodzi o nowe składane smartfony

Podczas najbliższego Galaxy Unpacked, które jest spodziewane 22 lipca 2026 roku, Samsung zaprezentuje 3 nowe składane smartfony. Schemat ich nazewnictwa ma jednak być inny niż mówiło się do tej pory.

Nie Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, tylko Samsung Galaxy Z Fold 8

Do tej pory schemat nazewnictwa składanych smartfonów producenta z Korei Południowej był prosty i przewidywalny, ponieważ co roku debiutował tylko jeden model typu fold z jednym zawiasem. W 2026 roku Koreańczycy mają jednak wprowadzić na rynek aż dwa.

Do tej pory mówiło się, że Samsung Galaxy Z Fold 8 zastąpi Galaxy Z Fold 7, a „tym nowym” będzie Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, z uwagi na swoją większą szerokość – zarówno po rozłożeniu, jak i w pozycji złożonej. Okazuje się jednak, że firma z Korei Południowej ma inne plany.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Fold 8 (źródło: Android Headlines)

Zorientowany na Samsunga portal SamMobile twierdzi bowiem, że w 2026 roku zadebiutują:

Samsung Galaxy Z Fold 8,

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

oraz Samsung Galaxy Z Flip 8.

Według niego jednak Samsung Galaxy Z Fold 8 nie będzie następcą Galaxy Z Fold 7, ponieważ taką nazwę podobno otrzyma nowy, „szeroki” model. Sukcesorem „Siódemki” ma być Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Schemat nazewnictwa nowych składanych smartfonów Samsunga wydaje się nie do końca logiczny

Taki schemat wydaje się… niezrozumiały, gdy Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie bezpośrednią konkurencją dla iPhone’a Ultra (o którym wiemy już bardzo dużo) – logika podpowiada, że powinien nazywać się podobnie. Klienci „instynktownie” mogą bowiem pomyśleć, że iPhone Ultra – przez swój dopisek – jest lepszy niż „goły” Galaxy Z Fold 8, mimo dużego podobieństwa.

Z drugiej strony wiemy już, że Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra będzie lepiej wyposażony, ponieważ zaoferuje potrójny aparat na zewnątrz, podczas gdy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 (Wide) tylko podwójny (szerokokątny i ultraszerokokątny). Patrząc z tej perspektywy, schemat wydaje się logiczny

Według informacji ze stycznia 2026 roku, południowokoreański producent podobno planuje wyprodukować 1 milion sztuk Galaxy Z Fold 8. Choć wydaje się to dużą liczbą, to równocześnie z fabryki ma wyjechać ~3,5 miliona egzemplarzy Galaxy Z Fold 8 Ultra oraz od 2,5 do 3 milionów sztuk Galaxy Z Flip 8 (który może być ostatnim modelem z tej serii).