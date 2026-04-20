Składany smartfon Huawei jest inny niż wszystkie. Wyjątkowa forma

Zasadniczo składane smartfony dzielą się na dwie kategorie: flipy (przypominające dawne telefony z klapką) oraz foldy (rozkładające się jak książka). W ubiegłym roku firma Huawei postanowiła jednak podejść do tematu inaczej i zaprezentowała smartfon Pura X z wewnętrznym ekranem o nietypowych proporcjach 16:10. Nieco ponad rok później na rynku debiutuje jego brat z dopiskiem Max.

Ten dopisek właściwie wiele już zdradza, ale napiszę to wprost: Huawei Pura X Max to składany smartfon, który przenosi nietypową konstrukcję do większej formy. Ze względu na pełnoprawny ekran po zamknięciu bliżej mu do folda, ale ze względu na proporcje i wymiary – przypomina raczej flipa. To pierwszy taki model na rynku (choć wiele wskazuje na to, że nie ostatni).

Premiera smartfona Huawei Pura X Max. Ani to flip, ani to fold (a może jedno i drugie zarazem)

Ma 5,4-calowy wyświetlacz zewnętrzny i w formie złożonej jego wymiary wynoszą 120 × 85 × 11,2 mm. Jest więc całkiem kompaktowym smartfonem, choć zdecydowanie szerszym od typowych urządzeń na rynku. Równocześnie po rozłożeniu oczom użytkownika ukazuje się ekran o przekątnej 7,7 cala, zatem jest to już praktycznie tablet, ale panel ten jest znacznie bardziej panoramiczny niż w przypadku typowych foldów. Konkretnie zaś wymiary wynoszą wówczas 120 × 166,5 × 5,2 mm.

Huawei Pura X Max (fot. Huawei)

Wspomnę od razu, że oba to ekrany OLED o dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz oraz jasności szczytowej na poziomie 3000-3500 nitów, waga urządzenia wynosi 229 gramów, a cała konstrukcja cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP58 oraz IP59.

Co jeszcze oferuje Huawei Pura X Max? Specyfikacja jest całkiem niezła

Co – poza nietypową konstrukcją – ma do zaoferowania Huawei Pura X Max? Ano między innymi autorski procesor Kirin 9030 Pro, 12 lub 16 GB RAM i od 256 GB do 1 TB pamięci masowej. Akumulator o pojemności 5300 mAh stanowi obietnicę długiego czasu pracy, a uzupełnianie energii powinno odbywać się szybko, dzięki obsłudze ładowania przewodowego o mocy 66 W i bezprzewodowego o mocy 50 W.

Z kolei system fotograficzny tworzony jest przez dwie kamerki o rozdzielczości 8 Mpix (po jednej na każdym ekranie) oraz trzy aparaty z tyłu:

50 Mpix z szerokokątnym obiektywem o zmiennej przysłonie f/1.4 – f/4.0 i z optyczną stabilizacją obrazu (OIS),

50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem o przysłonie f/2.2 z OIS i 3,5-krotnym zoomem optycznym,

12,5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.2).

Specyfikację uzupełniają moduły Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i GPS.

Ile kosztuje smartfon Huawei Pura X Max?

Smartfon Huawei Pura X Max występuje w pięciu wersjach kolorystycznych, takich jak: czarna (Midnight Black), biała (Zero White), niebieska (interstellar Blue), złota (Olive Gold) i pomarańczowa (Vibrant Orange) oraz czterech konfiguracjach, których ceny przedstawiają się następująco:

12/256 GB – 10999 juanów (równowartość ~5805 złotych),

12/512 GB – 11999 juanów (~6330 złotych),

16/512 GB – 12999 juanów (~6860 złotych),

16 GB/1 TB – 13999 juanów (~7385 złotych).

Na razie smartfon dostępny jest wyłącznie w Chinach i raczej nie nastawiałbym się na zmianę tego stanu rzeczy, a już na pewno – na premierę w Polsce.