Masz starego Samsunga? Dostaniesz funkcje z nowego Samsunga, za darmo

Samsung ponownie udowadnia, że nie trzeba mieć najnowszego Galaxy, żeby móc korzystać z najnowszych funkcji. Producent po raz kolejny udostępni aktualizację starszym modelom, dzięki czemu ich właściciele będą mogli korzystać z tych samych rozwiązań, co posiadacze nowych urządzeń, które dopiero co trafiły na rynek.

Duża aktualizacja dla starszych smartfonów Samsunga

Producent zapowiedział, że zacznie udostępniać aktualizację do One UI 4.1.1, z którym fabrycznie zadebiutowały Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4, modelom Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 od dziś, tj. 5 września 2022 roku, aczkolwiek jednocześnie zastrzega, że proces podzielony jest na etapy. Mimo wszystko właściciele tych urządzeń mogą wypatrywać aktualizacji, podobnie jak użytkownicy Galaxy Z Fold 2, Galaxy Fold i Galaxy Z Flip.

Funkcje zwiększające produktywność

Najnowsza wersja oprogramowania skupia się na produktywności i nowych funkcjach aparatu. One UI 4.1.1 dostarczy na starsze Galaxy Z Fold nowy pasek zadań, który sprawi, że korzystanie z aplikacji i przełączanie się pomiędzy nimi stanie się szybsze niż kiedykolwiek, a całość będzie przypominała interfejs doskonale znany z komputerów.

źródło: Samsung

Wielozadaniowość ułatwi również wsparcie dla funkcji przeciągnij i upuść bezpośrednio ze wspomnianego, nowego paska zadań. Przeciągnięcie ikony aplikacji w pobliżu bocznej albo górnej bądź dolnej krawędzi włączy tryb podzielonego ekranu, natomiast na środek wyświetlacza spowoduje, że program uruchomi się w pływającym okienku. Ponadto użytkownik będzie mógł utworzyć i zapisać na pasku zadań skróty do zestawu dwóch lub nawet trzech aplikacji, aby później móc szybko otrzymać do nich dostęp, gdy zajdzie taka potrzeba.

źródło: Samsung

Po zainstalowaniu One UI 4.1.1 na swoich Galaxy Z Foldach użytkownicy będą mogli też korzystać z nowych gestów, dzięki którym szybko przełączą aplikację z trybu pełnego ekranu w pływające okno lub podzielą przestrzeń roboczą na wyświetlaczu na dwie części.

źródło: Samsung

Jak zostało wspomniane, aktualizacja do One UI 4.1.1 skupia się na produktywności i nowych funkcjach aparatu. Tę pierwszą mamy już omówioną, więc teraz przyszedł czas na drugą część nowości, z których już wkrótce będą mogli korzystać posiadacze starszych Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip.

Nowe funkcje aparatu

Galaxy Z Fold umożliwia już podgląd fotografowanego obiektu/przedmiotu/osoby jednocześnie na wewnętrznym i zewnętrznym ekranie. Dzięki aktualizacji do One UI 4.1.1, użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich funkcji głównego aparatu za pośrednictwem zewnętrznego wyświetlacza, co umożliwi mu wykonywanie selfie w wysokiej rozdzielczości i znacznie lepszej jakości – wystarczy, że skorzysta z dedykowanej temu funkcji (skrót do niej znajduje się przy górnej krawędzi).

źródło: Samsung

One UI 4.1.1 przyniesie nowe funkcje aparatu i zewnętrznego ekranu również na Galaxy Z Flip 3. Producent zapowiedział aktualizację funkcji Quick Shot, dzięki której użytkownicy zobaczą podgląd zdjęcia w rzeczywistych proporcjach oraz dostaną dostęp do trybu portretowego. Ponadto będą mogli płynnie przełączać się pomiędzy trybami Quick Shot i Flex podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo.

źródło: Samsung

Po zainstalowaniu One UI 4.1.1 użytkownicy Galaxy Z Flip 3 otrzymają też możliwość korzystania z nowych funkcji za pośrednictwem zewnętrznego ekranu, bez potrzeby otwierania smartfona – wykonywania połączenia do ulubionych kontaktów, oddzwaniania, odpowiadania na wiadomości z wykorzystaniem opcji konwersji głosu na tekst. Ponadto dostaną też dostęp do szybkich ustawień, takich jak WiFi, Bluetooth, latarka czy tryb samolotowy.

źródło: Samsung

Aktualizacja dla starszych smartwatchy Galaxy Watch

Jednocześnie producent zapowiedział dostarczenie najnowszej wersji One UI Watch 4.5 z linii Galaxy Watch 5 do smartwatchy z serii Galaxy Watch 4. Przyniesie ona m.in. sześć nowych, interaktywnych tarczy oraz paletę nowych, świeżych kolorów i dynamicznych kombinacji. Ponadto wraz z aktualizacją do One UI 4.5 pojawi się nowa klawiatura QWERTY ze wsparciem dla szybkiego przełączania się pomiędzy różnymi trybami wprowadzania tekstu (w tym dyktowania głosowego i pisania odręcznego).

One UI Watch 4.5 dla serii Galaxy Watch 4 jest już dostępne do pobrania dla użytkowników w Polsce.

źródło: Samsung

Producent poinformował również, że od początku września 2022 roku zacznie dostarczać część nowości z Galaxy Watch 5 użytkownikom Galaxy Watch 3 i Galaxy Watch Active 2. Aktualizacja zawierać będzie dwie nowe tarcze oraz funkcję wykrywania chrapania. Ponadto dostępność aplikacji Samsung Health Monitor do pomiaru ciśnienia i wykonywania EKG zostanie rozszerzona do 24 rynków.