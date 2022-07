Samsung zapowiada dużą aktualizację dla swoich smartwatchy. Które je otrzymają?

Samsung zaanonsował dziś nową wersję systemu operacyjnego dla swoich smartwatchy. Wiemy, jakich nowości mogą spodziewać się ich właściciele. Które jednak modele ją dostaną? Niestety, nie wszystkie.

Aktualizacja One UI Watch 4.5 – co nowego?

Nowa wersja systemu umożliwi wykorzystanie całego ekranu do pisania – użytkownicy będą mogli bowiem skorzystać z nowej, pełnej klawiatury QWERTY z funkcją Swipe, tj. przesuwania palcem po kolejnych literach w celu złożenia całego słowa, obok funkcji dyktowania głosowego i pisania odręcznego. Co więcej, One UI Watch 4.5 pozwoli płynnie przełączać się pomiędzy różnymi trybami pisania w dowolnym czasie. Jako przykład producent podaje sytuację, gdy użytkownik coś dyktuje, ale w pewnym momencie musi przełączyć się na ekranową klawiaturę, gdyż potrzebuje więcej prywatności.

One UI 4.5 ma również ułatwić wykonywanie połączeń głosowych za pośrednictwem kompatybilnych smartwatchy z serii Galaxy Watch dzięki obsłudze dwóch kart SIM. Użytkownicy będą mogli wybrać preferowaną kartę SIM na swoim smartfonie Galaxy – automatycznie zsynchronizuje się ona z zegarkiem. Zawsze też zobaczą, która karta jest wykorzystywana podczas połączenia.

Jeżeli natomiast użytkownik ma na smartfonie wybraną opcję „Pytaj za każdym razem”, na smartwatchu również będzie mógł wybrać, z której karty SIM chce skorzystać. Ponadto będzie mógł wykonywać połączenia bez ujawniania swojego osobistego numeru telefonu.

One UI Watch 4.5 przynosi też jeszcze więcej opcji personalizacji. Użytkownik dostanie możliwość dodania do ulubionych tych samych tarcz, ale zmodyfikowanych wedle własnego widzimisię. Ponadto na liście ulubionych wybrane tarcze zostaną zapisane tak, aby posiadacz smartwatcha miał do nich szybki dostęp i nie musiał za każdym razem przeglądać całej kolekcji, jeśli zechce zmienić tarczę na inną.

Funkcje ułatwień dostępu w One UI Watch 4.5

Osoby, które mają trudności z rozróżnieniem kolorów, będą mogły dopasować ekran do ich preferowanego odcienia i zwiększyć kontrast w celu poprawienia czytelności czcionek. Z myślą o takich użytkownikach One UI Watch 4.5 umożliwi również zmniejszenie przejrzystości i efektów rozmycia, a także usunięcie animacji.

Z kolei dla osób niedosłyszących przygotowano funkcję, pozwalającą zrównoważyć dźwięk z lewego i prawego wyjścia audio podłączonego przez Bluetooth zestawu słuchawkowego, aczkolwiek nie będzie ona działać podczas połączeń głosowych.

One UI Watch 4.5 pozwoli również wydłużyć czas dotyku w celu interakcji z systemem, a także włączyć funkcję ignorowania powtarzających się dotknięć, dzięki czemu użytkownicy będą mieli większą kontrolę nad urządzeniem.

Ponadto użytkownicy smartwatchy z One UI 4.5 będą mogli dostosować długość wyświetlania tymczasowych funkcji, takich jak regulacja głośności czy powiadomienia, a także ustawić uruchamianie najczęściej używanej funkcji za pomocą klawisza domowego. Samsung zapewnia, że wszystkie funkcje ułatwień dostępu mają być dostępne z poziomu jednego, wygodnego menu, dzięki czemu użytkownicy nie będą musieli przekopywać się przez ustawienia, aby je znaleźć.

Aktualizacja do One UI Watch 4.5 – które smartwatche Samsunga otrzymają nową wersję systemu operacyjnego?

Producent poinformował, że aktualizację do One UI 4.5, bazującą na systemie Wear OS 3.5, otrzymają właściciele smartwatchy Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic. Ponadto nowa wersja oprogramowania będzie dostępna dla posiadaczy nadchodzących urządzeń z serii Galaxy Watch (czyt. Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro).

Aktualizacja One UI Watch 4.5 zostanie udostępniona w trzecim kwartale 2022 roku.