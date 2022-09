Nowy budżetowiec Xiaomi będzie przypominał popularnego iPhone’a i flagowca marki

Producenci bardzo, ale to naprawdę bardzo często „inspirują się” designem smartfonów konkurencji i „przemycają” w swoich nowych produktach podpatrzone rozwiązania. Z taką właśnie sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku nowego budżetowca Xiaomi – widać podobieństwo do popularnego iPhone’a, aczkolwiek nie tylko.

Nowy smartfon Xiaomi czerpie garściami z iPhone’a

Nikt tego nie mówi głośno, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. iPhone’y, bez względu na cenę, cieszą się ogromną popularnością. Apple, pomimo że konkurencja z Androidem czasami jest obiektywnie lepsza, nieustannie utrzymuje otoczkę emejzingu wokół swoich produktów, a to przyciąga klientów jak magnes. Nic zatem dziwnego, że rywale chcą co nieco z tego „uszczknąć”, wyraźnie inspirując się designem iSmartfonów.

Jeszcze przed oficjalną premierą, którą zaplanowano na 6 września 2022 roku, chiński producent udostępnił kilka grafik promocyjnych swojego nowego smartfona – budżetowego Redmi A1. Przyglądając się im, nie sposób nie dostrzec inspiracji Apple. Wyspa z aparatami przypomina tę z iPhone’a 11, który cieszył się ogromną popularnością.

Redmi A1 (źródło: Xiaomi)

Co więcej, jednocześnie te białe mazy, który nie układają się w żaden wyraz – chcąc nie chcąc – też kojarzą z produktami giganta z Cupertino. W podobnym stylu są bowiem utrzymane napisy na grafikach promocyjnych najnowszych tabletów iPad Air i iPad mini. Nie sądzę, żeby był to przypadek.

Jednocześnie trzeba jednak zauważyć, że Redmi A1 czerpie nie tylko z designu iPhone’a 11, ale również innego flagowca, a właściwie całej high-endowej serii Xiaomi Mi 11, która zadebiutowała na rynku kilkanaście miesięcy po rodzinie iPhone 11 – w grudniu 2020 roku (vs wrzesień 2019 roku).

Co zaoferuje nowy budżetowiec Xiaomi?

Jeszcze przed oficjalną premierą producent na swojej oficjalnej stronie zdradził, że pokrywa panelu tylnego będzie miała fakturę skóry, a na pokładzie smartfona znajdą się m.in. akumulator o pojemności 5000 mAh i procesor MediaTek oraz podwójny aparat – AI Camera (na panelu tylnym).

Jednocześnie serwis 91mobiles przedpremierowo opublikował pełną specyfikację Redmi A1. Dzięki temu wiemy, że na liście jego parametrów znajdują się m.in. 6,52-calowy ekran o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9) oraz nowy procesor MediaTek Helio G22 wraz z 2 GB RAM LPDDR4x i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu eMMC 5.1.

Redmi A1 (źródło: 91mobiles)

Ponadto Redmi A1 zaoferuje aparat o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2) na przodzie i duet 8 Mpix (f/2.0) + czujnik głębi na tyle, dwa sloty na karty SIM i miejsce na kartę pamięci microSD do 1 TB, radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon fabrycznie ma pracować pod kontrolą systemu Android 12 i obsługiwać ładowanie o mocy 10 W (zasilacz znajdzie się w zestawie).

Wiemy również, że Redmi A1 będzie miał wymiary 164,9×76,75×9,09 mm i ważył 192 gramy. Obudowa urządzenia zostanie wykonana z tworzywa sztucznego, a klienci dostaną do wyboru trzy wersje kolorystyczne: klasyczną czarną oraz dwie nieco bardziej wyróżniające się z tłumu: niebieską i zieloną.