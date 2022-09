Przechodzisz do Play? Operator ma promocję na abonament 5G

Zrozumiałe, że niekoniecznie musimy czuć potrzebę zmiany operatora akurat teraz. Jednak Play chciałby wyrazić wdzięczność każdemu, kto podejmie taki krok – oferując rabat na usługi.

Promocja na abonament 5G w Play

Play chwali się, że już 1,5 miliona klientów sieci ma w kieszeniach smartfony, które są w stanie obsłużyć najnowszą technologię transmisji danych. I zachęca do skorzystania ze specjalnej promocji.

Fioletowi zachęcają do przejścia do sieci Play i wzięcia udziału w promocji, w której możemy zyskać korzystny rabat na usługi. Oferta no-limit otwiera też dostęp do technologii 5G. Korzystanie z szybszej sieci możliwe jest oczywiście przy założeniu, że będziemy w posiadaniu odpowiedniego urządzenia z kompatybilnym modemem – a takie są oferowane przy okazji przenoszenia numeru do Play.

Dokładniej rzecz ujmując, klienci przenoszący numer do Play za abonament ze smartfonem 5G zapłacą nie 85, a jedynie 60 zł miesięcznie po rabatach.

Przy okazji, w ramach nowej oferty, Play rozszerzył podstawowy pakiet S+, dodając do niego zwiększony do 10 GB pakiet internetu i dostęp do sieci 5G.

Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu dostępne są w salonach, poprzez infolinię oraz na stronie play.pl.

Coraz więcej opcji z 5G

Kolejni operatorzy dołączają do największych sieci z ofertami usług uwzględniającymi 5G. W większości przypadków trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami takich taryf, ale niektórzy klienci cenią sobie możliwość przesyłania danych szybciej niż przez 4G/LTE.

Jedną z ostatnich sieci, która wdrożyła obsługę 5G, zostało nju mobile. Czekamy, aż więcej operatorów wirtualnych dołączy do tego grona. A jeszcze bardziej wyczekujemy, kiedy w końcu ruszy aukcja na częstotliwości, które mogłyby zostać wykorzystane do rozwoju 5G w Polsce.