Nowa Motorola nie obsługuje 5G, ale i tak ma wiele do zaoferowania

Zgodnie z zapowiedziami, dziś na rynku zadebiutował nowy smartfon Motorola moto g72. W przeciwieństwie do zdecydowanej większości najnowszych urządzeń nie oferuje obsługi sieci 5G, ale i tak ma wiele zalet, które mogą skutecznie zachęcić klientów do zakupu.

Nowa Motorola moto g72 oferuje przyzwoitą specyfikację

Urządzenie zostało wyposażone w 6,6-calowy wyświetlacz pOLED o rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli (proporcje 20,5:9), który jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz, a do tego zapewnia wsparcie dla HDR10+ oraz 10-bitowej głębi koloru i przestrzeni barw DCI-P3. Ekran potrafi też próbkować dotyk z dość nietypową częstotliwością, bo 576 Hz, a także osiągnąć jasność do 1300 nitów. Według producenta współczynnik screen-to-body ratio wynosi (niezbyt imponujące) 86,5%.

Mocną stroną nowej Motki niewątpliwie jest też zaplecze fotograficzne i dźwiękowe. Na przodzie urządzenia umieszczono 16 Mpix (f/2.45) aparat do selfie i rozmów wideo, natomiast na tyle zestaw 108 Mpix (f/1.7) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym (służy on też do zbierania danych o głębi) + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Jeśli natomiast chodzi o dźwięk, to moto g72 ma na pokładzie głośniki stereo ze wsparciem dla Dolby Atmos.

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Helio G99 2,2 GHz (6 nm), który współpracuje z 6 GB RAM LPDDR4X i systemem Android 12. Wbudowana pamięć wewnętrzna ma pojemność 128 GB i można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD (kosztem jednej karty SIM, gdyż jest tutaj hybrydowy dual SIM). Urządzenie zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo przez port USB-C z mocą 33 W.

Specyfikacja moto g72 obejmuje ponadto m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, wsparcie dla USB OTG, Bluetooth 5.1, NFC, radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 160,5×74,4×7,9 mm i waży 170 gramów. Urządzenie może też pochwalić się certyfikatem IP52. Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne: czarną i niebieską.

Ile kosztuje Motorola moto g72? (cena)

Nowa Motka zadebiutowała dziś w Indiach, gdzie będzie dostępna w cenie 18999 rupii, co jest równowartością ~1140 złotych. Według naszych informacji, moto g72 trafi do sprzedaży także w Polsce i w kraju nad Wisłą ma kosztować 1499 złotych.