Zaczęło się: Orange podnosi ceny w trakcie umowy pierwszym klientom

Chociaż do tej pory oczywistym było, że umowy podpisywane z operatorem na przykład na 12 lub 24 miesiące gwarantują niezmienność wysokości opłat, to jednak Orange właśnie pokazało, że może być zupełnie inaczej. Operator poinformował pierwszych klientów, że niedługo podniesie ceny za świadczone im usługi, i to w takcie trwania umowy. Czy w takiej sytuacji klienci będą mogli cokolwiek zrobić?

Reklama

Orange podnosi ceny. T-Mobile też może

Na końcu lipca informowaliśmy Was, że w drugim kwartale 2022 roku operator zaczął wprowadzać zapisy w umowach, które pozwalają mu podnosić ceny w trakcie trwania umowy. Orange wówczas ujawniło, że klauzule dają możliwość podnoszenia cen w odniesieniu do średniorocznej stopy inflacji z poprzedniego roku, jeśli przekroczy ona 3,5%.

Co ciekawe, Orange nie jest jedynym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce, który wprowadził zmiany w umowach. Od 1 lipca 2022 roku również T-Mobile stosuje zapisy, dzięki którym będzie mogło podnosić ceny w trakcie trwania umowy. Orange właśnie zaczęło korzystać z zapewnionej sobie możliwości, T-Mobile jeszcze tego nie zrobiło.

fot. Pexels

Podwyżki to fakt. Co mogą zrobić klienci?

Orange podnosi ceny abonamentów dla klientów firmowych. W informacji przesyłanej klientom operator informuje, że podwyżka w opłatach będzie obowiązywać już od kolejnego cyklu rozliczeniowego.

Jak firma tłumaczy wzrost cen? Operator zwraca uwagę na fakt, że wiele firm, mierzy się ze wzrostem cen energii oraz stale rosnącą inflacją. Oznacza to między innymi zwiększenie cen zakupu usług zewnętrznych oraz kosztów utrzymania i modernizacji infrastruktury.

W usłudze Orange Dla Firm cena abonamentu za każdy numer wzrośnie o 5 złotych + VAT. Co klienci mogą zrobić w takiej sytuacji? Jeśli nie zaakceptują podwyżek, to przysługuje im prawo do wypowiedzenia umowy dla numerów, których dotyczy podwyżka.

Klienci, którzy się na to zdecydują, mogą to zrobić do dnia wprowadzenia zmiany. Operator nie będzie miał wtedy prawa do roszczenia z tytułu ulg, które udzielił klientowi w związku z promocjami, uwzględnionymi w cenie abonamentu. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z numeru/numerów może skutkować utratą rabatów, przyznawanych za łączenie kilku usług na jednym koncie abonenckim.