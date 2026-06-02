Nowy flagowiec Samsunga w końcu dostanie większy akumulator

Samsung przez lata jednoznacznie dawał do zrozumienia, że chce być jak Apple. I w końcu mu się to udało, lecz niekoniecznie jest to korzystne dla klientów. Koreańczycy w końcu jednak „wyłamią się” z wieloletniego schematu.

Flagowy smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra w końcu otrzyma akumulator o większej pojemności

Na początku warto przypomnieć sobie, jak zmieniała się pojemność akumulatorów w topowych smartfonach Samsunga z serii Galaxy S z dopiskiem „Ultra”:

Jak widać, od początku serii Galaxy S Ultra, czyli od 2020 roku (6 lat!), pojemność akumulatora nie zmieniła się choćby o jedną miliamperogodzinę. O ile byłoby to zrozumiałe przez część tego okresu, to dziś dostępne są bardziej zaawansowane technologie, pozwalające zwiększyć pojemność akumulatorów bez potrzeby zwiększania gabarytów urządzenia.

W przeszłości pojawiły się informacje, że Samsung testuje akumulatory o pojemności nawet 20000 mAh, ale nie wydaje się być bliski wdrożenia takich baterii w urządzeniach. Pojawiła się jednak informacja, że mimo to smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra (w końcu) otrzyma ogniwo, cechujące się większą pojemnością.

Konkretnej nowy topowiec producenta z Korei Południowej ma być wyposażony w akumulator o pojemności „<6000”. Niestety, konkretna wartość nie jest znana, więc może to być zarówno 5100, jak i 5900 mAh. Tak czy tak będzie to jednak krok do przodu, wyczekiwany od lat.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma nie tylko akumulator o pojemności ponad 5000 mAh

Można oczekiwać, że smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra powinien działać dłużej na akumulatorze, ponieważ nie tylko dostanie większy zapas miliamperogodzin do wykorzystania, ale też procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, produkowany z użyciem 2-nm procesu litograficznego (a zasada jest taka, że im bardziej zaawansowany proces, tym zapotrzebowanie na prąd jest mniejsze).

Z drugiej strony w połączeniu z pamięciami LPDDR6 i UFS 5.0 smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra będzie ultra-wydajny, więc przy bardzo intensywnym używaniu czas pracy niekoniecznie musi być wyraźnie dłuższy.

Ponadto, według nieoficjalnych informacji, smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma też płaski ekran LTPO OLED M16 o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 2K, a na jego tyle znajdą się „tylko” trzy aparaty: główny 200 Mpix, ultraszerokokątny 50 Mpix i 50 Mpix teleobiektyw peryskopowy z 5x zoomem optycznym (dlatego Samsung Galaxy S27 Pro może być lepszy w jednym aspekcie niż Galaxy S27 Ultra).

Jest też mowa, że smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra obsłuży ładowanie Qi2 i będzie miał wbudowane magnesy, w związku z czym można spodziewać się zmiany ułożenia aparatów na tyle – mogą być one ułożone obok siebie, a nie pod sobą.