Tim Cook Apple logo
(fot. Apple)
Wearable

Zero ekranów, dużo możliwości. Apple pracuje nad nowym sprzętem

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
Zero ekranów, dużo możliwości. Apple pracuje nad nowym sprzętem

Poznaliśmy nowe szczegóły na temat inteligentnych okularów Apple. Co prawda nie będą wyposażone w ekran, ale zaoferują zestaw ciekawych funkcji.

Takie będą inteligentne okulary Apple

W Cupertino już od dłuższego czasu pracują nad inteligentnymi okularami, co sugerują liczne nieoficjalne informacje. W połowie lutego 2026 roku mogliśmy usłyszeć, że inteligentne okulary Apple nie zaoferują ekranu, natomiast teraz pojawiły się kolejne rewelacje, za które odpowiada doświadczony informator.

Mark Gurman z Bloomberga potwierdza dotychczasowe plotki o braku ekranu. Co więcej, rozwiązanie pozwalające korzystać z rozszerzonej rzeczywistości może nie zawitać do Apple Glasses przez najbliższych kilka lat. W jeszcze nieokreślonej przyszłości technologia AR ma być jednak finalnie wdrożona do okularów.

Według znanego informatora okulary zostaną wyposażone w kamery, a także będą dostępne w różnych, unikalnych kolorach i stylach oprawek. Za całą konstrukcję ma odpowiadać Apple, bez współpracy z zewnętrznymi markami specjalizującymi się w okularach. Rozważane są okulary o bardziej okrągłych, owalnych i prostokątnych kształtach.

Tim Cook Apple
Ciekawe, czy jedna z wersji Apple Glasses będzie przypominać okulary Tima Cooka | fot. Apple

Wspomniane kamery pozwolą na wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów. Mogą też być wykorzystane przez Apple Intelligence. Okulary mają otrzymać głośniki i mikrofony do rozmów telefonicznych, słuchania muzyki oraz do komunikacji z Siri. Docelowo – podobnie jak Apple Watch czy nawet słuchawki AirPods Pro 3 z monitorowaniem tętna – ich przyszłe wersje mają stać się „urządzeniem medycznym”.

Okulary są ponoć niezwykle ważne dla Tima Cooka i zdają się być jego ostatnim dużym projektem. Przypominam, że we wrześniu 2026 roku nowym CEO Apple zostanie John Ternus. Inteligentne okulary z Cupertino mogą być oferowane w dość szerokim przedziale cenowym – od 200 do 500 dolarów.

Celem nie jest tylko konkurowanie z innymi inteligentnymi okularami, ale wstrząśnięcie całym rynkiem okularów, podobnie jak kiedyś zrobił to Apple Watch z branżą zegarków. Premiera raczej pod koniec 2027 roku.

Kiedy nowa generacja Apple TV i HomePoda Mini?

Jeśli przymierzasz się do kupna Apple TV, to po prostu kup. Podobnie możesz zrobić z dowolnym innym urządzeniem, bo na kolejną, lepszą generację można czekać w nieskończoność. Jeśli jednak faktycznie interesuje Cię nowy model, to spieszę z ciekawą informacją.

Podobno nowa wersja Apple TV jest już ukończona od kilku miesięcy i czeka na wejście do produkcji. Opóźnienie ma wynikać z oczekiwania na ulepszoną Siri, która ma być jedną z kluczowych funkcji w przypadku tego urządzenia. We wnętrzu ma znaleźć się procesor Apple A17 Pro znany z iPhone’a 15 Pro, który pozwoli na lepsze wykorzystanie sztucznej inteligencji.

przystawka Apple TV 4K (3. generacji)
Przystawka Apple TV 4K 3. generacji | fot. Apple

Podobna historia dotyczy nowego HomePoda Mini, który również jest już ukończony, ale czeka na dostosowane do niego oprogramowanie i funkcje. We wnętrzu ma działać ulepszony chip, także zaprojektowany z myślą o AI.

Prawdopodobnie oba urządzenia zadebiutują jesienią 2026 roku, gdy Apple udostępni nowe systemy operacyjne z liczbą 27 w nazwie, chociaż nowe funkcje w omawianym sprzęcie możemy poznać wcześniej. Otóż iOS 27, a także pozostałe nowe systemy, będą pokazane już niebawem – WWDC 2026 odbędzie się w drugim tygodniu czerwca.

Można przy okazji wspomnieć, że Apple już pracuje nad przyszłorocznymi systemami operacyjnymi, których nazwy kodowe właśnie zostały ujawnione. Podobno iOS 28 i iPadOS 28 mają wewnętrzną nazwę Bell, a macOS 28 został nazwany Poppy. Łącznie, cały pakiet aktualizacji, ma być określany jako Boppy (Bell + Poppy), co ma może sugerować wysoki poziom integracji wymienionych systemów.

Zobacz również

Obserwuj nas