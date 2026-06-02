Od 15 czerwca 2026 roku zacznie obowiązywać nowy regulamin Burger King, na mocy którego zostanie uruchomiony program lojalnościowy MyBurgerKing w Polsce. To jednak nie jedyna ważna dla klientów informacja.

Burger King uruchamia program lojalnościowy MyBurgerKing w Polsce

McDonald’s ma już swój program lojalnościowy – MojeM, w ramach którego można zbierać punkty i wymieniać je na produkty z oferty. Jeszcze w czerwcu 2026 roku jeden z największych konkurentów – Burger King – uruchomi swój program lojalnościowy, MyBurgerKing.

Burger King poinformował bowiem, że od 15 czerwca 2026 roku zacznie obowiązywać nowy regulamin, który przewiduje dostępność programu lojalnościowego o nazwie MyBurgerKing. Klienci będą mogli skorzystać z niego zarówno wtedy, gdy złożoną zamówienie stacjonarnie (także w kasie samoobsługowej), poprzez drive thru, jak i za pośrednictwem usługi dostawy realizowanej przez restauracje Burger King.

Z programu lojalnościowego MyBurgerKing nie będzie można natomiast skorzystać w przypadku złożenia zamówienia, obsługiwanego przez dostawców zewnętrznych, takich jak Bolt, Uber Eats czy Wolt.

Uczestnikiem programu lojalnościowego MyBurgerKing stanie się – automatycznie – każdy klient, który zarejestruje i zaloguje się w aplikacji. Osoby, które już mają konto, zostaną uczestnikami automatycznie po uruchomieniu programu, jeśli dalej będą korzystać z usług i oferty Burger Kinga.

Program lojalnościowy MyBurgerKing – zasady

A ramach programu lojalnościowego MyBurgerKing klient otrzyma 10 Koron za każdą wydaną pełną złotówkę (grosze zaokrągla się w dół; nie wliczają się opłaty SUP), aczkolwiek wyłączenie wtedy, gdy zeskanuje (dynamiczny) kod QR w aplikacji podczas składania zamówienia.

Zebrane Korony będzie można wymienić na nagrody lub produkty wskazane w aplikacji. Ponadto – jak zapisano w regulaminie – gromadzenie Koron pozwala także na korzystanie z innych korzyści i przywilejów w programie MyBurgerKing. Będą one uzależnione od poziomu klienta, a przewidziano łącznie aż pięć. Pierwszy poziom klient osiągnie po wykonaniu pierwszej transakcji z okazaniem kodu QR, a do tego otrzyma 100 Koron w prezencie na start.

Burger King przewidział również promocje, w ramach których klienci będą mogli otrzymać dodatkowe Korony – informacja o nich znajdzie się w aplikacji. Podobnie jak o terminie ważności Koron, gdyż zdobyte Korony będą ważne przez 12 miesięcy od końca kwartału, w którym zostały przyznane.

Ponadto Burger King zastrzega, że jednego dnia będzie można otrzymać Korony tylko za 5 pierwszych transakcji. Korony zostaną naliczone w ciągu 24 godzin, a w przypadku zwrotu produktu odjęte z konta klienta.

Burger King może usunąć Twoje konto klienta

W regulaminie zastrzeżono, że aplikację Burger King można pobrać na urządzenia z systemem Android 5.0 lub nowszym oraz iOS 11 lub nowszym. Konto klienta może zostać usunięte, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zostanie odnotowana żadna aktywność związana z korzystaniem z aplikacji.

Mowa tu na przykład o braku uruchamiania programu, braku skorzystania z jego funkcji, braku interakcji z treściami prezentowanymi w aplikacji czy braku odbierania powiadomień. Klient zostanie poinformowany o planowanym usunięciu konta co najmniej 14 dni wcześniej.

Regulamin świadczenia usług online przez Burger King (od 15 czerwca 2026 roku) – PDF