Takie będą smartfony z serii Oppo Reno 16 poza Chinami. Zero zaskoczenia

Pod koniec maja 2026 roku Oppo zaprezentowało w Chinach dwa pierwsze smartfony z serii Reno 16. Rodzina ta będzie dostępna również poza ojczyzną marki, ale – bez zaskoczenia – w nieco innym wydaniu.

Taki będzie smartfon Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro w wersji przeznaczonej do sprzedaży poza Chinami

25 maja 2026 roku w Chinach zadebiutował smartfon Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro. Spodziewaliśmy się, że nowa seria pojawi się też na innych rynkach i może być inna niż w ojczyźnie marki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że tak właśnie będzie.

Jak podaje serwis 91mobiles, już w czerwcu w Indiach zadebiutują trzy modele:

Oppo Reno 16,

Oppo Reno 16 Pro

oraz Oppo Reno 16 FS.

Smartfon Oppo Reno 16 w wersji przeznaczonej do sprzedaży poza Chinami będzie miał ekran AMOLED o przekątnej 6,32 cala i rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 i akumulator o pojemności 6000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 80 W.

Na jego przodzie znajdzie się też aparat o rozdzielczości 50 Mpix, natomiast na tyle 50 Mpix aparat główny, 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 50 Mpix teleobiektyw z 3,5x zoomem optycznym. Ponadto klienci mają spodziewać się NFC, głośników stereo, aluminiowej ramy i odporności, zgodniej z kryteriami klasy IP69.

Smartfon Oppo Reno 16 Pro będzie miał ekran o takiej samej przekątnej i rozdzielczości, ale z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 7i. Na jego przodzie tak samo znajdzie się też 50 Mpix aparat, natomiast na tyle zestaw 200 Mpix z OIS + 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 50 Mpix z 3,5x zoomem optycznym.

Model ten zostanie wyposażony również w procesor MediaTek Dimensity 8550, pamięci RAM LPDDR5X i UFS 3.1 oraz akumulator o pojemności 6700 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 80 W. Tutaj także nie zabraknie NFC, głośników stereo, aluminiowej ramki i odporności klasy IP69. Całość ma ważyć 188 gramów.

Oppo Reno 16

(wersja globalna) Oppo Reno 16

(wersja chińska) Oppo Reno 16 Pro

(wersja globalna) Oppo Reno 16 Pro

(wersja chińska) Wyświetlacz AMOLED

6,32 cala

1,5K

120 Hz AMOLED

6,32 cala

2640×1216 pikseli

460 ppi

120 Hz

PWM 3840 Hz

jasność do 3600 nitów AMOLED

6,32 cala

1,5K

144 Hz

Corning Gorilla Glass 7i AMOLED

6,78 cala

2772×1272 piksele

450 ppi

120 Hz

PWM 2160 Hz

jasność do 3600 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 MediaTek Dimensity 8550 Super 3,4 GHz MediaTek Dimensity 8550 MediaTek Dimensity 9500s 3,73 GHz RAM b.d. 12/16 GB

LPDDR5/LPDDR5X LPDDR5X 12/16 GB

LPDDR5X Pamięć wbudowana b.d. 256/512 GB/1 TB

UFS 3.1 UFS 3.1 256/512 GB

UFS 3.1 Akumulator 6000 mAh

ładowanie do 80 W 6700 mAh

ładowanie do 80 W 6700 mAh

ładowanie do 80 W 7000 mAh

ładowanie do 80 W

ładowanie indukcyjne do 50 W Aparat na przodzie 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix Aparat na tyle – główny 50 Mpix

– ultraszerokokątny 50 Mpix

– teleobiektyw 50 Mpix z 3,5x zoomem optycznym – główny 200 Mpix

– ultraszerokokątny 50 Mpix

– teleobiektyw 50 Mpix z 3,5x zoomem optycznym – główny 200 Mpix

– ultraszerokokątny 50 Mpix

– teleobiektyw 50 Mpix z 3,5x zoomem optycznym – główny 200 Mpix

– ultraszerokokątny 50 Mpix

– teleobiektyw 50 Mpix z 3,5x zoomem optycznym

Co z kolei zaoferuje smartfon Oppo Reno 16 FS?

Smartfon Oppo Reno 16 FS ma z kolei oferować 6,57-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7300, pamięci RAM LPDDR5X i UFS 3.1 oraz akumulator o pojemności 6500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W.

Ponadto specyfikacja Oppo Reno 16 FS ma obejmować 50 Mpix aparat na przodzie, trzy aparaty na tyle (główny 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny 8 Mpix i 50 Mpix teleobiektyw z 3,5x zoomem optycznym), moduł NFC, głośniki stereo, odporność IP69 i plastikową ramkę.

Jest też mowa, że smartfon Oppo Reno 16, Oppo Reno 16 Pro i Oppo Reno 16 FS zadebiutuje z systemem operacyjnym Android 16 z nakładką ColorOS 16.1 i producent zapewni im aktualizacje Androida przez 5 lat oraz zabezpieczeń przez 6 lat.