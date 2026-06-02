Takie będą smartfony z serii Oppo Reno 16 poza Chinami. Zero zaskoczenia

Pod koniec maja 2026 roku Oppo zaprezentowało w Chinach dwa pierwsze smartfony z serii Reno 16. Rodzina ta będzie dostępna również poza ojczyzną marki, ale – bez zaskoczenia – w nieco innym wydaniu.
Taki będzie smartfon Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro w wersji przeznaczonej do sprzedaży poza Chinami
25 maja 2026 roku w Chinach zadebiutował smartfon Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro. Spodziewaliśmy się, że nowa seria pojawi się też na innych rynkach i może być inna niż w ojczyźnie marki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że tak właśnie będzie.
Jak podaje serwis 91mobiles, już w czerwcu w Indiach zadebiutują trzy modele:
- Oppo Reno 16,
- Oppo Reno 16 Pro
- oraz Oppo Reno 16 FS.
Smartfon Oppo Reno 16 w wersji przeznaczonej do sprzedaży poza Chinami będzie miał ekran AMOLED o przekątnej 6,32 cala i rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 i akumulator o pojemności 6000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 80 W.
Na jego przodzie znajdzie się też aparat o rozdzielczości 50 Mpix, natomiast na tyle 50 Mpix aparat główny, 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 50 Mpix teleobiektyw z 3,5x zoomem optycznym. Ponadto klienci mają spodziewać się NFC, głośników stereo, aluminiowej ramy i odporności, zgodniej z kryteriami klasy IP69.
Smartfon Oppo Reno 16 Pro będzie miał ekran o takiej samej przekątnej i rozdzielczości, ale z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 7i. Na jego przodzie tak samo znajdzie się też 50 Mpix aparat, natomiast na tyle zestaw 200 Mpix z OIS + 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 50 Mpix z 3,5x zoomem optycznym.
Model ten zostanie wyposażony również w procesor MediaTek Dimensity 8550, pamięci RAM LPDDR5X i UFS 3.1 oraz akumulator o pojemności 6700 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 80 W. Tutaj także nie zabraknie NFC, głośników stereo, aluminiowej ramki i odporności klasy IP69. Całość ma ważyć 188 gramów.
|Oppo Reno 16
(wersja globalna)
|Oppo Reno 16
(wersja chińska)
|Oppo Reno 16 Pro
(wersja globalna)
|Oppo Reno 16 Pro
(wersja chińska)
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,32 cala
1,5K
120 Hz
|AMOLED
6,32 cala
2640×1216 pikseli
460 ppi
120 Hz
PWM 3840 Hz
jasność do 3600 nitów
|AMOLED
6,32 cala
1,5K
144 Hz
Corning Gorilla Glass 7i
|AMOLED
6,78 cala
2772×1272 piksele
450 ppi
120 Hz
PWM 2160 Hz
jasność do 3600 nitów
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|MediaTek Dimensity 8550 Super 3,4 GHz
|MediaTek Dimensity 8550
|MediaTek Dimensity 9500s 3,73 GHz
|RAM
|b.d.
|12/16 GB
LPDDR5/LPDDR5X
|LPDDR5X
|12/16 GB
LPDDR5X
|Pamięć wbudowana
|b.d.
|256/512 GB/1 TB
UFS 3.1
|UFS 3.1
|256/512 GB
UFS 3.1
|Akumulator
|6000 mAh
ładowanie do 80 W
|6700 mAh
ładowanie do 80 W
|6700 mAh
ładowanie do 80 W
|7000 mAh
ładowanie do 80 W
ładowanie indukcyjne do 50 W
|Aparat na przodzie
|50 Mpix
|50 Mpix
|50 Mpix
|50 Mpix
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
– teleobiektyw 50 Mpix z 3,5x zoomem optycznym
|– główny 200 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
– teleobiektyw 50 Mpix z 3,5x zoomem optycznym
|– główny 200 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
– teleobiektyw 50 Mpix z 3,5x zoomem optycznym
|– główny 200 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
– teleobiektyw 50 Mpix z 3,5x zoomem optycznym
Co z kolei zaoferuje smartfon Oppo Reno 16 FS?
Smartfon Oppo Reno 16 FS ma z kolei oferować 6,57-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7300, pamięci RAM LPDDR5X i UFS 3.1 oraz akumulator o pojemności 6500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W.
Ponadto specyfikacja Oppo Reno 16 FS ma obejmować 50 Mpix aparat na przodzie, trzy aparaty na tyle (główny 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny 8 Mpix i 50 Mpix teleobiektyw z 3,5x zoomem optycznym), moduł NFC, głośniki stereo, odporność IP69 i plastikową ramkę.
Jest też mowa, że smartfon Oppo Reno 16, Oppo Reno 16 Pro i Oppo Reno 16 FS zadebiutuje z systemem operacyjnym Android 16 z nakładką ColorOS 16.1 i producent zapewni im aktualizacje Androida przez 5 lat oraz zabezpieczeń przez 6 lat.