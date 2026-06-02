Smartfon za 8500 złotych nie dorównuje tańszemu o 3000 złotych? Zaskakujący werdykt

Smartfon Vivo X300 Pro już od ładnych kilku miesięcy znajduje się na drugim miejscu w rankingu DxOMark, przegrywając w kategorii możliwości fotograficznych jedynie z modelem Huawei Pura 80 Ultra, który pozostaje liderem od blisko roku. Można było przypuszczać, że flagowy Vivo X300 Ultra zdetronizuje rodaka, ale stało się inaczej. Ku zaskoczeniu wielu.

Ekipa DxOMark opublikowała wyniki fotograficznego testu smartfona Vivo X300 Ultra. Zaskoczyła wiele osób, bo model ten osiągnął gorszy rezultat nie tylko niż wspomniany Huawei, ale też od swojego brata z dopiskiem Pro. Konkretnie otrzymał on 170 punktów, a więc o 1 mniej. To – tak na marginesie – dało mu trzecie miejsce w zestawieniu i pozwoliło zrzucić z podium modele Oppo Find X8 Ultra i Apple iPhone 17 Pro, które razem zajmowały najniższy stopień.

Czy zatem można stwierdzić, że…

Vivo X300 Ultra ma gorszy aparat niż Vivo X300 Pro?

Otóż nie, a przynajmniej nie do końca. Faktem jest, że Vivo X300 Ultra osiągnął niższy wynik ogólny, ale po rozwinięciu szczegółów można szybko przekonać się, że w większości kategorii droższy model jest albo równie dobry, albo lepszy niż jego minimalnie uboższy brat.

Robi lepsze zdjęcia każdym z trzech obiektywów, jakimi dysponuje (a w przypadku ultraszerokokątnego i tele osiąga najlepsze rezultaty spośród wszystkich smartfonów na rynku), oferuje równie dobry (ponownie: najlepszy) efekt bokeh, a do tego nagrywa ładniejsze filmy przy użyciu teleobiektywu i obiektywu ultraszerokokątnego.

Skoro tak, to z czego wynika gorszy rezultat? Pogrążyło go – jeśli można tak powiedzieć – przede wszystkim nagrywanie filmów z wykorzystaniem głównego obiektywu (a ten traktowany jest priorytetowo przy obliczaniu wyniku ogólnego). W tej kategorii smartfon Vivo X300 Ultra zdobył jedynie 168 punktów, podczas gdy Vivo X300 Pro – aż 178. Zdaniem ekspertów z DxOMark model Ultra nieco gorzej radzi sobie także w kiepskich warunkach oświetleniowych (tutaj różnica jest jednak mniejsza – 146 vs 149 punktów).

Vivo X300 Ultra po lewej i Vivo X300 Pro po prawej w rankingu DxOMark (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Zatem powiedzmy to sobie wprost: w zdecydowanej większości przypadków Vivo X300 Ultra ma lepszy aparat i oferuje lepsze możliwości fotograficzne niż Vivo X300 Pro. Jest dziś jednym z najbardziej zaawansowanych i najbardziej godnych uwagi fotosmartfonów, deklasując konkurencję w wielu kategoriach. Po prostu z nagrywaniem filmów głównym sensorem radzi sobie nieco gorzej, wciąż jednak pozwalając tu na bardzo wiele.

Aktualnie smartfon Vivo X300 Ultra 16 GB/1 TB kosztuje w Polsce od 8499 złotych, natomiast Vivo X300 Pro 16/512 GB – 5499 złotych. Różnica wynosi zatem aż 3000 złotych.