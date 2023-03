Nowy procesor Snapdragon otworzy 64-bitowy rozdział w historii Qualcomma

Do premiery kolejnej generacji flagowych układów mobilnych Snapdragon mamy jeszcze kilka miesięcy. Nie oznacza to jednak, że do tego czasu Qualcomm będzie pracował w ciszy i uchroni nas przed nieoficjalnymi informacjami dotyczącymi specyfikacji następcy chipsetu 8 Gen 2.

Nowa konfiguracja rdzeni

Z informacji o układzie Snapdragon 8 Gen 3, jakie pojawiły się do tej pory w Internecie, dowiedzieliśmy się, że SoC może korzystać z konfiguracji rdzeni 1+5+2. Kuba Wojciechowski, jeden z informatorów publikujących wpisy na Twitterze, podał zupełnie inny układ rdzeni procesora i podzielił się ze światem kilkoma dodatkowymi szczegółami dotyczącymi układu mobilnego.

Snapdragon 8 Gen 2 (fot. Qualcomm)

Snapdragon 8 Gen 3 będzie miał zaktualizowaną konstrukcję. Zamiast skorzystać z podobnego jak w 8 Gen 2 układu rdzeni 1+4+3, firma zdecyduje się na cztery klastry 2+3+2+1. Będą one nosić nazwy „silver”, „gold”, „titanium”, oraz „gold+”. „Tytanowy” klaster będzie pierwszą tego typu konstrukcją w portfolio Qualcomma, jednak póki co niewiele wiadomo na jego temat. Wojciechowski nie wyklucza, że może chodzić po prostu o więcej pamięci cache lub o wyższe taktowanie rdzenia.

Flagowy Snapdragon tylko w 64-bitach?

Dalej robi się jeszcze ciekawiej. Nieoficjalne informacje wspominają bowiem o „Hunter” i „Hayes” – niezapowiedzianych rdzeniach CPU które nie wspierają aplikacji 32-bitowych, a których. Wszystko wskazuje więc na to, że Snapdragon 8 Gen 3 może okazać się układem mobilnym, który będzie obsługiwał programy wyłącznie 64-bitowe.

Oczywiście nie oznacza to, że Qualcomm jest w tej kwestii pionierem. Google wraz z premierą modelu Pixel 7 również porzucił 32-bitowe aplikacje na rzecz tych, które m.in. efektywniej wykorzystują pamięć operacyjną. W kwestii architektury projektowanych aplikacji, rywal Androida, iOS, przeszedł na wyłącznie 64-bitowe aplikacje 7 lat temu, wraz z premierą 11. generacji mobilnego systemu. Można by więc rzec: „Najwyższy czas”.

Układ mobilny to nie tylko CPU ale również i GPU. Snapdragon 8 Gen 3 otrzyma grafikę Adreno 750, która znana jest też jako Adreno Gen 7.9.0. Obecnie maksymalne taktowanie, z jakim pracuje GPU to 770 MHz, choć jego kolejne iteracje mogą przynieść wzrost taktowania. Ostatnimi informacjami przekazanymi przez Wojciechowskiego jest fakt, że 8 Gen 3 będzie pracował na kernelu Linux 6.1 i Androidzie 14.

🐉 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 to come with 2+3+2+1 next-gen Arm cores, Adreno 750, more: leak 🧵 pic.twitter.com/TAYu8GsDto — Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) March 23, 2023

Wygląda więc na to, że jesienne premiery układów mobilnych Qualcomma mogą okazać się bardzo ciekawe. Nie dość, że system Android doczeka się nowej odsłony, to jeszcze niewykluczone, że produkcją nowych procesorów zajmą się dwie firmy w tym samym czasie. Miejmy tylko nadzieję, że proces produkcji będzie przejrzysty i na zmianach skorzystamy przede wszystkim my, klienci.