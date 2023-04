Samsung znowu oddaje pieniądze. Co trzeba zrobić, żeby je otrzymać?

Firma Samsung bardzo polubiła ten sposób promocji, ponieważ co jakiś czas serwuje swoim klientom prawdziwy cashback po zakupie jej produktów. Tym razem promocją zostały objęte zegarki Galaxy Watch. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać zwrot pieniędzy?

Kup zegarek Samsung – otrzymaj pieniądze

To nie pierwsza taka akcja Samsunga. Wygląda więc na to, że przygotowanie takiej promocji po prostu firmie się opłaca. Na plus jest nie tylko producent, ale także klienci, którzy po zakupie nowego sprzętu mogą otrzymać prawdziwy cashback – nie w formie bonów czy kart podarunkowych, ale zwrotu pieniędzy na konto.

Ostatnia taka akcja dotyczyła tabletów południowokoreańskiego producenta. Tym razem Samsung postawił na wearables. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem urządzenia z serii Galaxy Watch, to teraz może być na to dobry moment. Właśnie rozpoczęła się promocja, dzięki której kupując nowy sprzęt, macie szansę odzyskać część wydanej kwoty. Może być to nawet 400 złotych.

Jakie modele smartwatchy biorą udział w promocji i ile dostaniecie z powrotem? Ta oferta jest naprawdę godna uwagi, ponieważ obejmuje ona najnowsze zegarki Samsunga. Mowa tutaj o modelach Galaxy Watch 5 oraz Galaxy Watch 5 Pro. Można po ich zakupie otrzymać odpowiednio 300 złotych i 400 złotych zwrotu.

źródło: Samsung

Jak dostać zwrot?

O kolejnej edycji promocji dającej klientom możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy Samsung poinformował na swojej stronie internetowej. Na niej znalazły się również informacje o tym, co trzeba zrobić, żeby skorzystać z promocji.

Nie jest to trudne. Cały proces możemy zamknąć w trzech krokach:

Kup zegarek Galaxy Watch 5 lub Galaxy Watch 5 Pro do 30.04.2023 roku u partnerów handlowych producenta,

Do 05.05.2023 roku wypełnij poprawnie formularz zgłoszeniowy. Dołączony do niego musi zostać dowód zakupu urządzenia, nazwa partnera handlowego, u którego kupiliście urządzenie, a także potwierdzenie zapoznania się z regulaminem akcji.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 14 dni otrzymasz zwrot pieniędzy w wysokości 300 złotych lub 400 złotych – w zależności od zakupionego modelu.

Szczegółowe informacje na temat promocji znajdziecie w jej regulaminie.