Samsung Galaxy S24 dostanie potężnego, wydajnościowego kopa. I to nie (tylko) przez procesor

Klienci oczekują, że każda kolejna generacja zaoferuje więcej niż poprzednia. Producenci nieraz „odgrzewają kotlety”, ale najczęściej mimo wszystko decydują się na mniejszy lub większy upgrade. Samsung Galaxy S24 w aspekcie wydajności może okazać się dużym krokiem naprzód względem serii Galaxy S23.

Samsung Galaxy S24 zapewni wyższą wydajność niż Galaxy S23

Seria Galaxy S23 spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem, na co (prawdopodobnie duży, jeśli nie największy) wpływ miał fakt, że Samsung zdecydował się zamontować we wszystkich egzemplarzach na całym świecie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – na żaden rynek nie trafiła wersja z Exynosem. Mawia się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia – na co mogą ostrzyć sobie ząbki osoby, które czekają na Galaxy S24?

Galaxy S23+ (fot. Jakub Kordasiński / Tabletowo.pl)

Podobnie jak linia Galaxy S23, rodzina Galaxy S24 również otrzyma mobilną platformę Snapdragon – jeśli Qualcomm nas nie zaskoczy, będzie to Snapdragon 8 Gen 3, prawdopodobnie ponownie w specjalnej edycji „For Galaxy”. Nie tylko to jednak zapewni większe moce obliczeniowe nowej generacji flagowców Samsunga.

Jeden z użytkowników Twittera, Tarun Vats, udostępnił na swoim profilu obiecujące informacje na temat ilości pamięci w smartfonach z serii Galaxy S24. Twierdzi on, że modele Galaxy S24 i Galaxy S24+ zaoferują nawet 12 GB RAM (Galaxy S23 i Galaxy S23+ mają po 8 GB), a także 256 GB pamięci wewnętrznej w podstawowej wersji (aktualnie tak jest tylko w przypadku Galaxy S23+).

Tarun Vats na tym jednak nie poprzestaje – twierdzi bowiem również, że Galaxy S24 Ultra może zaoferować nawet 16 GB RAM, podczas gdy Galaxy S23 Ultra jest dostępny w wersjach z 8 GB i 12 GB RAM. To nie byłby pierwszy taki przypadek – już Galaxy S20 Ultra występował w wariancie z 16 GB RAM.

Co jeszcze zaoferuje Samsung Galaxy S24?

Samsung ewidentnie ma problem z utrzymaniem serii Galaxy S24 w tajemnicy. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się bowiem, że Galaxy S23 Ultra zaoferuje ekran z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, poprawiony aparat z matrycą 200 Mpix i większe możliwości w zakresie przybliżenia. Ponadto jest mowa, że wszystkie smartfony z tej rodziny otrzymają pamięci UFS 4.1 i wsparcie dla łączności satelitarnej, a także system operacyjny Android 14 z interfejsem One UI 6.