Samsung Galaxy S24 z procesorem, którym nie pochwali się żaden inny smartfon

Długo wyczekiwana przez wszystkich premiera serii Galaxy S23 jest jeszcze przed nami, ale już pojawiają się informacje o kolejnej serii smartfonów Samsunga, czyli Galaxy S24. Niedawno informowaliśmy Was o modelu Samsung Galaxy S24 Ultra, który może oferować coś, czego jeszcze nie ma żaden smartfon. Teraz okazuje się, że cała seria może być wyjątkowa, ze względu na zastosowany procesor.

Gorąca premiera Samsunga jest tuż za rogiem

Premiera serii Galaxy S23 jest jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń technologicznych ostatnich miesięcy. Data premiery zbliża się już wielkimi krokami i fani Samsunga na pewno obliczają już dni, które do niej pozostały. Nowe smartfony koreańskiego producenta zostaną oficjalnie zaprezentowane 1 lutego 2023 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Wydaje się już, że premiera serii Galaxt S23 niczym nie powinna zaskoczyć, ponieważ dzięki niedawnym przedpremierowym doniesieniom poznaliśmy pełną specyfikację wszystkich nowych flagowców Samsunga. Dzięki temu ostatecznie potwierdziły się między innymi przewidywania o tym, że wszystkie modele będzie łączył procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Wyjaśniła się także pewna niewiadoma związana z modelem z dopiskiem Ultra, a właściwie jego aparatem. Informacje udostępnione przed premierą urządzeń potwierdzają, że ten model będzie mógł pochwalić się aparatem głównym, którego matryca zaoferuje aż 200 Mpix.

Pełną specyfikację smartfonów z serii Galaxy S23 możecie znaleźć w naszym tekście.

Seria Galaxy S24 będzie naprawdę wyjątkowa

W tym miesiącu pojawiły się pierwsze nieoficjalne doniesienia dotyczące serii Galaxy S24, a właściwie modelu z dopiskiem Ultra. Wówczas pisałem Wam, że ten smartfon będzie miał „to coś”, czego nie ma żaden jego konkurent.

Doniesienia krążące w sieci mówiły o tym, że Samsung Galaxy S24 Ultra będzie miał teleobiektyw z optyką „Gen4” i wartością przysłony pomiędzy f/2.5 a f/2.9 oraz możliwość robienia zdjęć z nawet 150-krotnym zoomem. To znaczy, że Galaxy S24 Ultra może dysponować o 50% większym zoomem niż Galaxy S22 Ultra, w którym jest on 100-krotny.

Przy tej okazji, po raz kolejny warto zaznaczyć, że sporo mówi się również o Xiaomi Mi 13 Ultra, który może zaoferować swoim użytkownikom aparat z nawet 200-krotnym zoomem cyfrowym. Jeśli to okaże się prawdą, to w tym (nieco bezsensownym) „wyścigu na zoom”, Samsung zostałby zdetronizowany, tak naprawdę jeszcze przed startem.

Snapdragon 8 Gen 2 (fot. Qualcomm)

Tak jak wspomniałem wcześniej, smartfony z serii Galaxy S23 będzie łączyć między innymi procesor. Przypomnijmy, że to pierwszy raz w historii, kiedy Samsung użyje chipsetu Qualcomm Snapdragon we wszystkich sprzedawanych na całym świecie modelach. Ta zmiana to wynik wieloletnich rozczarowań wydajnością układów Exynos. Warto jednak zauważyć, że Samsung nie korzysta z tego samego układu Snapdragon, jaki stosują inni producenci.

Koreańska firma zastosuje specjalną wersję chipsetu Snapdragon 8 Gen 2 przygotowaną dla Galaxy S23 i prawdopodobnie nie jest to ostatni raz, kiedy to robi. Doniesienia mówią, że w przyszłości Samsung będzie nadal wykorzystywał specjalne odmiany chipsetów Qualcomma w swoich flagowych smartfonach.

Według spekulacji, chipset użyty w serii S23 nazywa się „Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform For Galaxy”, a firma będzie również używać chipsetów z serii „Snapdragon For Galaxy” w kolejnej serii swoich flagowych smartfonów, czyli Galaxy S24.

Leakster Yogesh Brar, twierdzi, że Samsung będzie nadal korzystał z procesorów Snapdragon, dopóki ich własne chipsety nie będą na tyle zaawansowane, aby dorównać osiągom tym produkowanym przez Qualcomma.