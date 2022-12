Moduły aparatów w smartfonach są strasznie grube. LG obiecało to zmienić

Co do jednego można się zgodzić: moduły aparatów w smartfonach cały czas rosną. Każda kolejna generacja urządzeń w jakiś sposób próbuje ukryć powiększające się „garby” na pleckach telefonów. Na interesujący pomysł wpadło LG.

Bez zooma nie podchodź

Aparaty stały się jednym z najważniejszych elementów współczesnych smartfonów. Jeszcze kilka lat temu firmy starały się robić wrażenie na potencjalnych kupujących za pomocą porównań wydajności procesorów czy ilości zainstalowanej pamięci. Teraz na większości z nas nie robi to wrażenia. Chcemy jednak, żeby nasze smartfony robiły dobre zdjęcia.

Ma to swoje konsekwencje. Moduły aparatów muszą pomieścić coraz bardziej zaawansowane matryce i optykę. Zwykle łączy się to ze zwiększeniem ich gabarytów. W efekcie, na pleckach smartfonów pojawiają się coraz większe „klocki” z zestawami kamer. Jak z tym walczyć, a jednocześnie nie rezygnować z jakości zdjęć?

LG opracowuje nową technologię dla aparatów mobilnych

LG zrezygnowało z projektowania własnych smartfonów. Nie znaczy to jednak, że nie ma wpływu na rozwój branży. Wciąż produkuje podzespoły dla urządzeń mobilnych – na przykład wysokiej jakości wyświetlacze. Ma też sporo do powiedzenia w kwestii aparatów.

Firma LG Innotek zapowiedziała, że zaprezentuje wkrótce „moduł kamery z optycznym teleobiektywem i zoomem”. Produkt ma zostać pokazany światu podczas targów CES 2023, które rozpoczynają się 5 stycznia.

Nowy moduł teleobiektywu 4x-9x projektu LG (fot. LG Innotek)

Nowy peryskopowy moduł aparatu będzie mógł powiększać obraz od 4 do 9 razy. Co istotne, robienie zdjęć i nagrywanie filmów ma być możliwe w całym zakresie zoomu, a nie skokowo, jak zwykle się dzieje w modułach z wieloma obiektywami. Brak konieczności przełączania się między soczewkami to spora zaleta.

Mechanizm zoomu ma zyskać niespotykaną dotąd w smartfonach dokładność na poziomie mikrometra. Kamera będzie też stabilizowana optycznie. Koreańczycy zamierzają współpracować z Qualcommem, by technologia dobrze prezentowała swoje możliwości na smartfonach z procesorem Snapdragon 8 Gen 2.

Zgodnie z informacjami Korea IT News, LG Innotek ma być głównym dostawcą aparatów dla iPhone’ów w nadchodzących latach. Znając jednak niechęć Apple do wprowadzania nowości w swoich urządzeniach, raczej nie można się spodziewać, by moduły fotograficzne w przyszłorocznych modelach iPhone’ów nagle stały się bardziej smukłe. Zapewne gigant z Cupertino będzie chciał dobrze przetestować i dopracować innowację LG i dopiero wtedy wdrożyć ją w swoich urządzeniach.

Tak czy siak, czekamy na pierwsze sprzęty z nowymi aparatami LG i zastanawiamy się, o ile mniejsze będą moduły fotograficzne w naszych smartfonach. To będzie coś!