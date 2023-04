Motorola szykuje składaną niespodziankę

Motorola oficjalnie zapowiedziała nieodległą premierę nowego składanego smartfona. Okazuje się jednak, że producent nie zdradził wszystkiego – właśnie dowiedzieliśmy się, że w przygotowaniu jest nie tylko jeden, a aż dwa składaki z klapką!

Motorola zrobi to, co Samsung dwa lata temu

Marka weszła na rynek składanych smartfonów już w 2019 roku i cały czas skupia się na modelach z klapką, które kontynuują dziedzictwo kultowej serii razr. Ostatnie urządzenie z tej rodziny, razr 2022, zadebiutowało w Polsce w październiku 2022 roku. Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnej generacji, ale tym razem będzie na bardziej bogato niż do tej pory.

Do teraz spodziewaliśmy się bowiem tylko debiutu razr+ (2023) z wielkim wyświetlaczem zewnętrznym, który ma zająć prawie całą powierzchnię zewnętrznej strony klapki – można powiedzieć, że niemal cała będzie ona ekranem. To nowy trend w tym segmencie, ponieważ podobnie duży gabarytowo (aczkolwiek mimo wszystko nieco mniejszy) ma zastosować Samsung w Galaxy Z Flip 5.

Motorola nie zamierza jednak poprzestać na razr+ (2023). Okazuje się bowiem, że w przygotowaniu jest jeszcze jeden składany smartfon, który zadebiutuje na rynku jako razr lite (2023) lub po prostu razr 2023. Będzie on pozycjonowany niżej niż razr+ (2023). Skąd to wiemy? Nie tylko za sprawą potencjalnej nazwy (wciąż finalnej nie znamy), ale przede wszystkim widać to po konstrukcji smartfona.

Nowa składana Motka otrzyma bowiem – jak na model z serii razr – miniaturowy ekran zewnętrzny. To jasno wskazuje na ograniczenie kosztów i potencjalnie na zauważalnie niższą cenę, która może przysporzyć popularności temu urządzeniu. Motorole razr nigdy nie słynęły z przystępnych cen – to drogie high-endy dla zamożniejszych klientów.

razr lite (źródło: MySmartPrice)

Motorola razr lite (2023) a.k.a. razr 2023 może to zmienić. Nie sposób nie odnieść też wrażenia, że już gdzieś to widzieliśmy – na podobną konstrukcję zdecydował się bowiem Samsung w 2021 roku wraz z Galaxy Z Flip 3 (później kontynuował taki design w Galaxy Z Flip 4). Motorola wyróżniała się na ich tle znacznie większymi ekranami, ale najwyraźniej uznała, że to nie taki zły pomysł, jeśli dzięki temu można obniżyć cenę i sprzedać więcej składanych smartfonów, a tym samym zwiększyć udziały w rynku składaków – a Motka na razie stanowi na nim mniejszość.

Kiedy zadebiutuje Motorola razr lite?

Motorola wciąż nie zdradziła daty premiery nowej generacji składanych smartfonów. W przeszłości pojawiły się informacje, że razr+ (2023) zadebiutuje (przynajmniej w Chinach) 1 czerwca 2023 roku. Jeśli producent takie ma zamiary, to możemy spodziewać się tego dnia również prezentacji razr lite (2023) a.k.a. razr 2023.