Samsung ma problem z utrzymaniem Galaxy S24 w tajemnicy

Smartfony z serii Galaxy S23 są dostępne na rynku dopiero od dwóch miesięcy, a już pojawiają się informacje na temat ich następców. Najnowsze z pewnością pobudzą wyobraźnię klientów, którzy są zainteresowani flagowcami Samsunga.

Samsung Galaxy S24 staje się coraz mniej tajemniczy

Smartfony z serii Galaxy S23 nie przyniosły wielu zmian i nowości – nawet Kasia musiała wytężyć swoje wprawne oko, aby dopatrzyć się różnic. Mimo to nie można powiedzieć, że Samsung nie stworzył porządnych urządzeń, które nie zasługują na miano flagowców – bo jak najbardziej kwalifikują się do tego segmentu. Wciąż jednak jest pole do manewru i zapowiada się na to, że Koreańczycy zamierzają zrobić widoczny krok naprzód.

Galaxy S23+ (fot. Jakub Kordasińki / Tabletowo.pl)

Widoczny już na pierwszy rzut oka, choć raczej dla bardziej spostrzegawczego oka. Serwis SamLover donosi bowiem, że Samsung planuje zastosować w Galaxy S24 Ultra wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz. To co prawda nie rekordowa wartość w segmencie smartfonów (zob. ASUS Rog Phone 6 Pro), ale krok naprzód, gdyż ekran Galaxy S23 Ultra obsługuje maksymalnie 120 Hz.

144 Hz wyświetlacz trafi tylko do Galaxy S24 Ultra, który ponownie zostanie wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, aczkolwiek z „kilkoma ulepszeniami”. Topowy model z rodziny ma również zaoferować lepsze możliwości w zakresie zoomu względem poprzedniej generacji – mówi się o nawet 150-krotnym powiększeniu.

Do tego serwis SamLover wspomina, że smartfony z serii Galaxy S24 otrzymają też procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (z ekskluzywnej linii „Snapdragon For Galaxy”) i pamięć flash typu UFS 4.1, a także „mnóstwo nowych funkcji”, w tym wsparcie dla łączności satelitarnej, aczkolwiek ta ostatnia może być dostępna wyłącznie w wybranych regionach i krajach.

Według źródła smartfony z serii Galaxy S24 fabrycznie mają pracować pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem One UI 6, aczkolwiek niewykluczone, że Samsung zainstaluje już na nich ulepszoną wersję One UI 6.1. To bowiem często spotykany schemat w przypadku jego flagowców – tak było chociażby w serii Galaxy S23.

Kiedy premiera Samsunga Galaxy S24?

Na pewno nie w tym roku. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale z pewnością należy się jej spodziewać w pierwszych tygodniach 2024 roku, choć na termin debiutu może mieć wpływ wiele czynników, w tym nieoczekiwanych, dlatego na razie trudno go określić.